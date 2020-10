Jednou z hlavních zbraní k úspěchu je také Jiří Sodoma, pětadvacetiletý velkoosecký rodák, který je s jedenácti zásahy prozatímním lídrem divizních střelců.

„Myslím si, že máme kvalitní tým. Kluky, kteří by z fleku mohli hrát, nebo hráli, druhou ligu. Navíc jsme si sedli i lidsky. To je podle mého zásadní. Všechno to do sebe krásně zapadlo a jdeme si za postupem. Nic jiného nás s takto silným kádrem ani nemůže zajímat,“ řekl bombarďák Jiří Sodoma.

Před pár dny byla ale vládou ČR nařízená povinná minimálně dvoutýdenní stopka. Může to nějak poznamenat vaši sérii neporazitelnosti, nebo máte vyřešeny i alternativní tréninkové jednotky?

Situace je bohužel velice špatná a obávám se, že do zimy už nezačneme. Ovšem je to stejné pro všechny. My jsme najeli na individuální tréninkový plán, což není ideální, ale člověk se alespoň udrží v nějakém tempu. Myslím si, že to je veliká škoda, když jsme takto rozjetí, že přichází pauza. Pro nás je to ale jen jedna z překážek, kterou musíme při cestě za postupem překonat.

V Kolíně však nejste poprvé. V rámci půlročního hostování z pražské Slavie jste oblékal modrobílý dres i ve druholigové sezoně 2014/15. V jarní části jste odehrál celkem 11 zápasů. Jak vzpomínáte na své dřívější angažmá v Kolíně?

Bohužel jsme sestoupili, takže vzpomínky nejsou nejlepší, ale myslím si, že to bylo nevyhnutelné. Kolín absolutně nebyl připraven na postup do druhé ligy, což vyvrcholilo angažováním jednoho z trenérů, kterého nechci jmenovat. Tento pán je pro mě vrchol amatérismu, normálně trenéry nekritizuji, ale tady nemohu jinak. Co se týká kabiny, tak ta, až na výjimky, fungovala dobře, ovšem co se týká tréninků, tak to nelze srovnávat s tím, jak to v Kolíně vypadá teď.

Jste v podstatě odchovanec pražské Slavie, v červenobílých barvách jste v roce 2014 dokonce nastoupil i k ligovým zápasům. Jak vás poznamenala tahle éra pro vaši nadcházející kariéru? Co přesně vás ovlivnilo v dalších krocích?

Tahle éra mě poznamenala zásadně, jelikož mám Slavii pod kůží, a je to pro mě víc než jen fotbalový klub. Je krásné zavzpomínat na ty momenty, kdy hrajete před 15 tisíci diváky, ale to už je minulost a já se dívám dopředu, což znamená jediné, a to postup do ČFL.

Elegantní zpracování balonu, pohotová reakce a vytříbená technika. Přesně tyto aspekty vás zdobí. Nejenže se sám dostáváte do brankových příležitostí, ale velmi často stojíte i za zrodem střeleckých akcí svých spoluhráčů. Momentálně kralujete divizním střelcům. Na kontě máte jedenáct přesných zásahů. Spokojený?

Do Kolína jsem přicházel jako hráč, kterému moc lidí nevěřilo, ale já věděl, co ve mně je a že jdu dávat góly. Navíc mi hodně pomohl Ondra Soběslav, se kterým to spolu fotbalově už nějaký pátek táhneme, protože ten ve mě a v moje schopnosti věří asi nejvíc ze všech. Ani nevím, čím jsem si to zasloužil (smích). Jsem rád, že mi to tam padá. Když jsem hrál divizi naposledy, nastřílel jsem 28 gólů. Kdybych to zopakoval, vůbec bych se nezlobil. K tomu je ale ještě dlouhá cesta, neboť je odehráno pouze osm kol. Zároveň mě těší, že jsem kritikům z gauče alespoň na chvíli zavřel pusy. Přesně jak se říká: „Ukázaná platí“. “

Doufejme, že se soutěže v brzké době opět rozjedou. Jak byste vy osobně řešil systém dohrávání zápasů, i v případě, že by se podzim třeba nedohrál?

Podle situace se nabízí dohrát patnáct kol systémem středa – sobota, a pak opět naskočit do režimu víkendových zápasů. Nedokážu si představit, že by se dvě sezony po sobě nepostupovalo z důvodu nedohrání soutěží.

Tomáš Šulc