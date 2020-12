Po osmi odehraných kolech vám patří až jedenáctá příčka tabulky. Získali jste jen šest bodů. S tím asi nebudete moc spokojeni…

Po pravdě jsme měli jiné představy o postavení v tabulce před začátkem soutěže. A tak o spokojenosti nemůže být řeč.

Čím si vysvětlujete, že se vám v úvodní části sezony nedařilo?

Šance, které si vytvoříme, neproměňujeme. To nás pak stojí sílu a pohodu v utkání. Dostali jsme často laciné a zbytečné branky. Chyběla nám bojovnost a málo jsme se pohybovali. Přitom běhání na tuto soutěž stačí.

Hráli jste čtyřikrát u soupeřů, kde jste nezískali ani bod a dali jen tři branky. Kde hledat příčiny?

Zbytečné chyby v obraně a neproměňovaní šancí. Potřebujeme nějakého kanonýra. V našem týmu už dlouho nebyl někdo, kdo dá za sezonu deset, patnáct nebo dvacet branek. To se pak hraje také lépe, když víte, že vždy nějaké branky dáte.

O co nebo o koho se může tým opřít ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

Když se v zápase nedaří, tak to zlomíte třeba běháním a bojovností. To nám ale také chybělo. A v týmu není nikdo, kdo by ostatní hráče strhnul. Takže se mi na to špatně odpovídá.

Inkasovali jste osmnáct gólů, v tomto ohledu jste čtvrtý nejhorší tým v soutěži. Je vaším největším problémem defenziva?

Asi to tak vypadá, a asi i bude. Zápasy v Semicích a v Jíkvi byly hodně špatné. A to nám kazí statistiky.

Čtyři branky vsítil Martin Grospič, díky tomu je nejlepším střelcem mužstva. Je právě on hlavním tahounem ofenzivy?

Určitě je. A určitě mohl ještě nějaké branky přidat. Ale nejde spoléhat jen na jednoho hráče. Jsme tým a musíme jako tým makat a spolupracovat na hřišti.

Máte za sebou zápasy s první trojkou týmů v tabulce (Semice, Pečky, Sadská). To jsou hlavní aspiranti na postup. Kdo je podle vás nejsilnější?

Nejsilnější i nejfotbalovější jsou podle mě Semice. Těžko bych v jejich sestavě hledal slabé místo. S Pečkami i se Sadskou se hrát dalo, ale zase jsme ztroskotali na zahozených šancích, bojovnosti a chuti chtít vyhrát.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a který byl naopak nejhorší?

Nejpovedenějšími zápasy byly duely proti Městci Králové a Bílému Podolí. Hráli jsme jako tým, každý makal. Udělalo se minimum chyb v obraně a dávali jsme góly. Tak bych si to představoval v každém zápase. Nejhorší zápas jsme odehráli asi v Jíkvi. Za dvacet minut dala Jíkev čtyři branky a bylo prakticky po hře.

Střelci týmu

4 – Grospič

3 – Svoboda

2 – Churavý

1 – Stibor

1 – Kalina

1 – Lacina

1 – Radek Bulíř

Brankáři s nulou

1 – Kmoch