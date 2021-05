Odlišná situace než byla ta v Bohemii Poděbrady nastala v Sokolči. „Trenér Jirák u nás skončil po vzájemné dohodě. Nerozešli jsme se v žádném případě ve špatném. Usoudili jsme ale, že chceme tým posunout dál. Ale znovu opakuji, že to bylo po vzájemné dohodě,“ uvedl k výměně člen sokolečského výboru Josef Šátek.

Ke svému odchodu se vyjádřil také odstupující kouč Robert Jirák. „Na mém odchodu není nic pikantního. Jenom se prostě mecenáš fotbalu v Sokolči a můj kamarád rozhodl, že je potřeba jít jinou cestou než bylo možné se mnou. Nejtěžší na tom je ztráta přátel v týmu i lidí okolo,“ uvedl dnes už bývalý trenér mužstva krajské I.A třídy.

Vedení sokolečského klubu sáhlo do vlastních řad. Vydalo se cestou osvědčených. Co si od změny v Sokolči slibují? „Přichází dravé mládí, mladá krev. Mužstvo povede Honza Hlavatý, pomáhat mu má Radek Hruška. Pan Jirák u nás byl čtyři roky, za tu dobu odvedl kus práce. Ale cítili jsme, že to chtělo změnu. Je to oboustranná dohoda,“ zopakoval Šátek.

Jan Hlavatý by mohl působit u sokolečského celku jako hrající kouč. Alespoň prozatím. „Domluvili jsme se, že to zatím takhle zkusíme, že tým povedu já. Povedu právě probíhající turnaj. Spíš než trenér jsem taková hlava rady starších,“ usmívá se nový kormidelník Sokolče Jan Hlavatý. „Věci kolem fotbalu konzultuji s Radkem Hruškou a Tomášem Javorkem. Nějaké tréninky už jsem vedl a uvidíme, jak to půjde dál,“ přidal svůj postoj Hlavatý.

Že by mohla tato spolupráce fungovat naznačil už první zápas pod vedením kouče Jana Hlavatého. V rámci turnaje Sokoleč cup porazil pořádající celek rezervu Českého Brodu hrající nejvyšší krajskou soutěž vysoko 4:1.