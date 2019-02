Litol – Michal Bohdan zařídil všechny body Litole v důležitém zápase s Lovosicemi. Fotbalové divizní utkání další branku nenabídlo, ta Bohdanova padla už ve čtvrté minutě střetnutí.

LITOL – LOVOSICE 1:0

Zápas se pro domácí fotbalisty vyvíjel velice dobře. Už ve třetí minutě byl v pokutovém území faulovaný Ezeala, Jindráčkovu penaltu sice brankář vyrazil, ale dobíhající Bohdan byl přesnější – 1:0. Nakonec se ukázalo, že to byla branka jediná.

Litol v prvním poločase promarnila řadu vyložených šancí. Ty největší měl kanonýr Ježek, ale ve třech případech ani jednou na výborně chytajícího lovosického gólmana nevyzrál.

Ve 33. minutě měl plné ruce a nohy práce také domácí brankář. Obrana zapomněla na zcela volného Brožíka, před kterým byla poloprázdná brána. Rathouský se však rychle přesunul a nadvakrát jeho téměř gólový pokus zlikvidoval.

Druhá půle už byla na šance chudší. Na straně domácích neuspěl opět hlavou Ježek, na druhé straně šel sám Macháček na Rathouského, ten ale lovosického hráče znovu vychytal.

„Jsou to cenné tři body, protože v posledních zápasech na nás sedla deka a prohrávali jsme. Byla to naše poslední šance, jestli to myslíme s divizí vážně. Penalta byla jasná, ale rozhodnout jsme mohli dřív," uvedl po zápase kouč Litole Pavel Jareš.

Branka: 4. Bohdan. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: Šimek, Urban, Cáska, Ježek, Ezeala, Rathouský – Stejskal, Obrtlík. Diváci: 220. Poločas: 1:0.

FK Litol: Rathouský – Urban, Bohdan, Šimek, Koch – Korejza, Ezeala (90+4. Křivánek), Jindráček (90. Zikmund), Haviernik – Ježek, Cáska.

Lovosice: Marek – Zukič, Obrtlík, Stejskal, Hušek (73. Hrdý) – Šalda, Beran, Pavlíček, Faust – Hanich (53. Bíro), Brožík (64. Macháček).



