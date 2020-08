Kněžice – Jíkev 1:5

„Těžké podmínky, bylo velké teplo. Kvalitní soupeř držel balon, my jsme se většinou bránili. Měloi jsme pár brejků, ale žádnou slibnou situaci jsme nevyřešili dobře. Jíkev trestala naše chyby, na nás se pak projevila únava. Nestíhali jsme se posouvat, v naší obraně vznikala okénka a soupeř se dokázal prosadit. A mohl dát i více gólů. Směrem dopředu jsme toho moc nepředvedli,“ popisoval přípravný zápas kněžický hráč Václav Šorm.

„Naši sestavu ovlivnila rozlučka se svobodou, kde byli tři hráči, další dva jsou v lehké rekonvalescenci a hrající trenér si stoupl do branky. Hrálo se ve velkém horku, šli jsme do dvoubrankového vedení a do poločasu přidali třetí gól. Byli jsme hodně na balonu a určovali tempo hry. Soupeř vyrážel do ojedinělých brejků a z jednoho nakonec také skóroval,“ hodnotil utkání hrající kouč hostujícího mužstva Jan Balcar.

Branky: Hovorka - Másílko 3, Tomášek, Poláček. Poločas: 0:3.

Sokol Kněžice: Michl – Novák, Živnůstka, V. Šorm, Tichý – J. Sedláček, Jelínek, Šefara, Brzák – Hovorka, P. Šorm, střídal Fökl.

TJ Jíkev: Balcar – Mamurov, Schubert, Macek, Kóňa – Klimpl, Poláček, Fichtner, Surový – Tomášek, Másílko, střídal Carboch.

(kub)