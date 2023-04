Poslední Bílé Podolí se soupeře nezaleklo. Dokonce v zápase dvakrát vedlo. Podruhé to bylo pět minut před koncem. Hosté vrhli všechny síly do útoku a vyplatilo se. Jíkev házela dlouhý aut, ten obrana domácích odvrátila, jenže k míči se dostal dvacet pět metrů od brány gólman Blažek a utěšenou střelou vyrovnal.

„V závěru už jsme hráli vabank a když už i gólman Blažek seběhl k domácímu vápnu, vzadu zůstala jen prázdná díra. Ale právě Blažek, ač si celý zápas naříkal bolestí, se za vápnem opřel pravačkou do balonu a propálil vše, co mu stálo v cestě,“ popsal vyrovnávací branku předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Dlouho jsem neviděl, aby gólman dal ze hry gól nohou. Podařilo se a my jsme díky němu získali aspoň bod. Patří mu náš obdiv, vydržel celý zápas a ještě dal v poslední minutě gól,“ chválil gólmana šéf klubu. „Celkově jsme ale bohužel dva body ztratili,“ přidal jedním dechem Lebduška.

Sám brankář přiznal, že jeho zranění ho stále hodně limituje. „Minulý zápas jsem dostal do žeber. Pořádně se nemůžu hýbat. Vzal jsem si tři ibalginy, nechtěl jsem v tom kluky nechat. Každý pohyb jsem ale cítil bolest. Chtěl jsem střídat v poločase, ale vydržel jsem. Štěstí přeje připraveným,“ culil se brankář Jíkve Martin Blažek.

Právě on má na svědomí vyrovnání v nastaveném čase. „Do poslední minuty jsme prohrávali. Když jsem chytal za Vyšehrad, měl jsem choutky chodit do vápna soupeře. Bylo to o tom, že jsem věděl, kam se postavit a jen jsem vystřelil,“ popsal trochu skromně svou trefu na konečných 2:2 na půdě Bílého Podolí.

V jeho kariéře to nebyl jeho první gól nohou. „Už jsem dal gól v dresu Vyšehradu. Také to bylo nohou. To jsme hráli přebor nebo divizi, to už si přesně nepamatuji. Ale občas jsem hrál i v poli, takže se to hodilo,“ uvedl Blažek.

Je odchovancem pražského Bráníku, hrál za Jíloviště nebo ČAFC Praha. Svá nejlepší fotbalová léta strávil na Vyšehradě. „Byl jsem tam asi osm let. Když pak hrál Vyšehrad druhou ligu, chodil jsem s nimi jen trénovat, to už jsem tam nehrál,“ podotkl gólman Jíkve, kterého spoluhráči po zápase na půdě posledního celku tabulky I.B třídy pochválili. „Byli šťastní,“ dodal s úsměvem třiatřicetiletý gólman Martin Blažek.