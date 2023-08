To byla gólová nadílka. Fotbalisté Jíkve (I.B třída) sice inkasovali od celku hrajícího okresní přebor na Mladoboleslavsku čtyři branky, přesto jasně zvítězili, když jich dali ještě jednou tolik. Trefovali se i bývalí ligisté. Dva góly vsítil Klimpl, mezi střelce se zapsal i Mikolanda.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Jíkev (5:2) | Foto: Markéta Stiborová

Jíkev – Březno 8:4

„S druhým týmem boleslavského okresního přeboru jsme sehráli přípravné utkání na sice mokrém, ale kvalitně připraveném hřišti, za což domácím patří uznání,“ děkoval na dálku soupeři předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Bylo to klasické přípravné utkání s hodně góly na obou stranách, které plynuly jednak z chyb, ale více z pěkně připravených akcí na obou stranách. První gól dal už v 10. minutě Fichtner z penalty, pak jsme sice nepohlídali domácího útočníka, který rychlým výpadem vyrovnal. Postupně jsme ale Fichtnerem a dvěma góly Klimpla zvýšili až na čtyři jedna. Do poločasu jsme polevili a soupeři se podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, kdy se více útočilo než bránilo, my jsme postupně přidávali další branky a pohodlně dokráčeli k zaslouženému vítězství,“ byl spokojený Lebduška. „Jsme rádi, že jsme mohli zápas odehrát, protože první přípravu nám soupeř pro nemoc a dovolené odřekl. Za týden sehrajeme generálku doma s Pečicemi,“ dodal šéf jíkevského klubu.

VIDEO, FOTO: Poříčany si v generálce smlsly na Lysé, daly jí šest branek

Branky Jíkve: Fichtner 2, Klimpl 2, Pařízek, Másílko, Kyrlyk, Mikolanda. Poločas: 4:3.

Jíkev: Másílko - Mikolanda, Schubert, Zejmon, Vlado, Náhlovský, Tomášek, Fichtner, Kyrlyk, Pařízek, Klimpl, stř. Kvíz.