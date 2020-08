Štěnovice - Jíkev 2:6

„Hráli jsme v předsezonním soustředění s týmem I.B třídy Plzeňského kraje na jeho pěkně upraveném placu a fotbal měl svou kvalitu. Byla to sice příprava, ale hrálo se s nasazením a bojovností,“ uvedl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Po celý zápas jsme měli navrch, a to navzdory tomu, ze máme problém na brankářském postu. Chytat musel hrající trenér a bohužel do začátku soutěže zbývá pár dní a nemáme to stále vyřešené. Proto kdyby někdo věděl o volném gólmanovi, kontaktujte mě, prosím,“ žádá jíkevský předseda.

Branky Jíkve: Mamurov 3, Pařízek 2, Schubert. Poločas: 1:2.

TJ Jíkev: Balcar – Kyloušek, Mamurov, Macek, Schubert, Klimpl, Tomášek, Šittich, Poláček, Veselý, Pařízek, stř. Kóňa.

(kub)