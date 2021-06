M. Králové – Kopidlno 4:0

„Byl to takový typický přátelák. Hlavní je, že se nikdo nezranil. Naše vítězství je naprosto zasloužené. První půle byla výrazně lepší než druhá, to už bych takový pochoďák,“ uvedl k zápasu manažer královéměsteckého klubu Roman Šádek.

V dresu Městce exligisté Lukáš Hartig a Radek Šírl nenastoupili. „Ještě jsme je nechtěli na zápas tahat, aby si zahráli ostatní hráči,“ řekl Šádek.

Branky: T. Novák 2, Krejčí, Jokl. Poločas: 3:0.

Jíkev – Všechlapy 3:3

„I když soupeř hraje pouze špici třetí třídy, na hřišti to nebylo znát. Šikovný a bojovný tým Všechlap začal nebojácně a brzy vedl. Nám se nedařilo, postupným útokem jsme se dostávali zřídka do šancí a když už jsme šanci měli, trestuhodně jsme ji zahodili. Přesto se nám do poločasu podařilo dát dva góly. Výsledek je zasloužený, série neproměněných šancí v kombinaci s výborným výkonem hostujícího brankáře nám nedovolilo potvrdit roli favorita,“ vysekl poklonu soupeři předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky Jíkve: Tomášek, Schubert, Veselý. Poločas: 2:1.

Zeleneč – Pátek 2:2

„Zápas byl vyrovnaný a domácí hráli dobře. My jsme potrestali chybu stoperů a vedli jsme. Naši slabší pasáž na konci poločasu Zeleneč využila k vyrovnání. Druhou půli jsme více napadali a běhali. To vyústilo k vedoucí brance. Bohužel pět minut před koncem jsme inkasovali. Přesto jsme mohli vyhrát. V osmaosmdesáté minutě se ocitl sám před bránou Stibor, ale trefil jen tyč,“ řekl k utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

Branky Pátku: Novák 2. Poločas: 1:1.