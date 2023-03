Příprava probíhala dvoufázově a intenzivně. Trenér Kamil Mácha, který do Jíkve přišel v létě minulého roku, se soustředil na fyzickou přípravu každého člena týmu, propracované tréninky hráči statečně snášeli. Každý trénink byl proložený i hrou s balonem a občas musel trenér na hráče i zvýšit hlas. „Vyžadoval soustředění, dochvilnost, pracovitost a kázeň. Bylo důležité, že kromě Petra Mikolandy a Tomáše Mika, kteří měli pracovní povinnosti, se soustředění zúčastnili všichni hráči a také další členové vedení,“ přidal Lebduška.

Všichni fotbalisté si pobyt v Turecku velmi pochvalovali. I když tři hráči se během přípravy lehce zranili, celý tým jinak šlapal na plné obrátky. Soustředění jistě naplnilo svůj účel, samozřejmě nemohlo chybět i večerní tmelení týmu. „To k tomu patří. Hráči měli v nohách každý den spoustu kilometrů a únava se stupňovala. Večer si tedy mnozí hráči dopřávali regeneraci v sauně, v bazénu nebo i ve fitku. Smyslem soustředění byla hlavně fyzická příprava a nácvik herních situací, předposlední den jsme ale sehráli i přátelské utkání s mladými amatéry z Kyrgyzstánu,“ uvedl šéf jíkevského klubu. Hráči Jíkve v něm porazili soupeře 4:2, kdy se dvakrát prosadili Matěj Pikous a Pavel Pařízek.

Když se soustředění plánovalo, samozřejmě nikdo netušil, jakou přírodní katastrofou bude „země půlměsíce“ postižena. „Proto jsme se rozhodli dovézt při této příležitosti i humanitární pomoc v podobě teplých oděvů a dalších potřebných věci pro postižené obyvatele,“ podotkl Lebduška, jehož družina tak nezapomněla na dobrou.

„Chtěl bych jménem celého týmu poděkovat sponzorům, kteří, ač si každý účastník hradil letenky sám, přispěli k tomu, že se toto soustředění mohlo vůbec konat. A další dík patří všem hráčům, každý z nich totiž k přípravě přikročil zodpovědně. Věřím, že nám to pomůže ve druhé polovině soutěže. Teď už je to jen na hráčích. Čekají nás další přípravné zápasy, kde budeme chtít zúročit to, co se v Turecku nacvičilo,“ dodal Jan Lebduška, předseda TJ Jíkev.