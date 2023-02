Jíkev bude nadále sázet na exligisty. Na soustředění jeden do Turecka

/Fotogalerie/ Příprava jíkevského fotbalového týmu je tak trochu specifická. Mužstvo se chystá na jarní odvety v krajské I.B třídě skupině C na umělé trávě v Praze, přestože jde o celek nymburského okresu. Převážná část hráčů je právě z hlavního města. Jíkev se drží v polovině sezony v horních příčkách tabulky. Patří jí čtvrtá pozice se sedmadvaceti body, na vedoucí Vykáň ztrácí pouhé čtyři body. Mužstvo střelecky táhl exligista Maroš Klimpl, který má na kontě čtrnáct gólů. Bude i on pokračovat v týmu Jíkve? A co bývalý reprezentant do jednadvaceti let Petr Mikolanda?

Z fotbalového utkání I.B třídy Vykáň - Jíkev | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čtvrtý tým tabulky je zatím bez hráčských změn a tak to s největší pravděpodobností zůstane. „Žádné změny zatím neplánujeme. Chceme, aby se hlavně doléčila většina zranění,“ přeje si předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. Mužstvo začalo zimní přípravu koncem ledna. „Pravidelně chodíme na umělku v Praze,“ podotkl Lebduška. „Trénujeme prozatím jednou týdně, ale intenzivně. Víkendy necháváme hráčům k individuální přípravě,“ přidal šéf jíkevského klubu. Otázky kolem Janovic. Jiránek převzal roli kouče a říká: Hledáme kluky z okolí Kádr mužstva se oproti podzimu zatím vůbec nezměnil. „Jsem rád, že trenér a všichni hráči berou přípravu zodpovědně a všichni zůstávají u nás. Včetně Klimpla a Mikolandy,“ těší Lebdušku. V minulé sezoně nastupoval za Jíkev také bývalý prvoligový fotbalista Tomáš Kuchař. Na podzim už ale nehrál. A jak to s ním bude v jarní části sezony? „Tomáš Kuchař s námi přípravu nezahájil, řeší si pracovní povinnosti,“ uvedl předseda. Galerie 42 fotografií › Náplň přípravy je z pohledu šéfa klubu jednoduchá a vlastně standardní. „Pro naše zkušené hráče je podstatná hlavně fyzička, zkušeností mají na rozdávání. Je to i o případném předcházení zranění, kterých jsme měli na začátku podzimu hodně. Samozřejmě se, jako každý, věnujeme na trénincích i zahrávání standardek, krátké, rychlé přihrávky i nakopávané balony. Prostě, jak je v této třídě obvyklé asi pro každý tým,“ má jasno Lebduška. Šmidrkal: Na posílení intenzivně pracujeme. Určitě budou pohyby dovnitř Koncem února si Jíkevští naplánovali několikadenní soustředění v Turecku. „Tam se chceme zaměřit hlavně na hru s balonem a fyzičku. Jak to ale na soustředěních bývá, chceme i utužit partu a spojit příjemné s užitečným,“ culí se předseda. „Následně máme naplánované tři přípravné zápasy s týmy krajské I.B třídy. Nejdříve první březnový víkend sehrajeme přípravu s Chotětovem, pak zajedeme do Bakova nad Jizerou a generálku máme v plánu s Rejšicemi. Všechno jsou to týmy bezpochyby kvalitní, které dlouhou dobu hrají krajské soutěže v ´boleslavské´ skupině,“ dodal Jan Lebduška.

