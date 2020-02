Ofenzivní hra baví diváky. Padají góly a padá jich opravdu hodně. Lídr nymburského okresu jich má na kontě už šedesát šest, to v průměru pět na zápas. V devíti střetnutích dali jíkevští fotbalisté pět a více branek.

Těžko vybírat tahouna týmu – David Veselý dal patnáct branek, Pavel Pařízek jen o tři méně. Velkou zásluhu na spanilé jízdě má exligista Tomáš Poláček, který hájil v nejvyšší soutěži dresy pražské Sparty a Mladé Boleslavi. V Jíkvi dal devětatřicetiletý středopolař jedenáct gólů. Sezonu začal na Nymbursku spolu s ním také Adam Petrouš. Ten ale brzy skončil a pokračoval tak jen Poláček. „Tomáš je vynikající fotbalista. Zapadl do mužstva samozřejmě po hráčské stránce, ale i lidsky. Je to super kluk, velmi skromný a stal se okamžitě lídrem záložní řady,“ nešetří chválou na bývalého ligového fotbalistu předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Jíkev mohla postoupit do vyšší soutěže už po minulém ročníku. Možnost jít do I.B třídy z druhého místa však nevzala. „Základ prozatímního úspěchu v letošní sezoně bych viděl už v minulém ročníku, kdy se nám podařilo sehrát a stabilizovat kádr,“ má jasno předseda.

A co letošní sezona? Jde mužstvo jednoznačně za postupem? V čele tabulky má náskok sedmi bodů. „Naším cílem je vyhrát soutěž. Máme skvělou partu a o případném postupu se budeme samozřejmě bavit. Je ale ještě dlouhá cesta, musíme jít krok za krokem,“ klidní optimismus Lebduška.

Že by to ale tentokrát mysleli v Jíkvi s postupem vážně? Podzimní lídr přeboru se pilně připravuje na jarní část sezony.

Tým absolvoval náročnou přípravu na svém zahraničním soustředění na Mallorce v Palmě. Nevěříte, že klub okresního přeboru jezdí za teplem a sluncem až za pyreneje? Věřte, tohle není žádná novinářská kachna.

V oblíbeném turistickém letovisku trenér Jan Balcar hráčům kromě tradiční přípravy v podobě vytrvalostních výběhů a cvičení na akceleraci zorganizoval i přátelský zápas s týmem tamních fotbalistů, ve kterém hostující tým vyhrál 5:2 díky brankám Kóni, Tomáška, Pařízka, Veselého a Másílka. „Smyslem soustředění bylo především nabrání fyzičky a práce na písku, aby se nám zpevnily šlachy a klouby. Dále stmelení kolektivu a také to, abychom s místním týmem velmi dobře připravených španělských fotbalistů neudělali ostudu. To se podařilo. Líbilo se mi, že účast byla až na dva hráče velká a celé to proběhlo bez větších zranění,“ liboval si trenér jíkevského mužstva Balcar.

Jarní odvety tedy ukážou, jak na tom Jíkev opravdu je…