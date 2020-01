Ostrá – Turnov 0:2

„Spokojený jsem hlavně s jednou věcí. A to s tím, jak jsme se dokázali konstruktivně dostat z napadání soupeře. S tím jsme se vyrovnali. S dalšími věcmi už jsem spokojený nebyl,“ řekl k utkání kouč poražených Pavel Jícha. „Nedařilo se nám ve finální fázi, kde jsme hodně kazili a často chybělo málo, abychom akce dovedli do zdárného zakončení. Spokojený nemohu být ani s defenzivní činností, neboť soupeř šel asi třikrát sám na brankáře a to se mezi dospělými nemůže stát. Propadali jsme v soubojích jeden na jednoho. Přesto si zase myslím, že by zápasu slušela remíza,“ dodal trenér divizní Ostré.

Poločas: 0:0. Ostrá: Dědek – Hudec, Moudrý, Hošťálek, Jákl – Smetana, Bodlák, Knobloch – Urbánek, Řezníček – Horák, střídali Šimáček, Poběrežský, Mareš, Fingerhut, Binder.