„Naše hřiště bylo perfektně připravené, na to jsme se těšili a dík patří také divákům, přišlo jich celkem dost,“ lebedil si trenér domácího týmu Jan Hlavatý. „Nymburk byl prvních třicet minut jednoznačně aktivnější, hru ovládal, my jsme bránili z bloku a po standardní situaci jsme dali první branku. Po půlhodině přidal Provazník druhou trefu z brejku. Druhá půle už byla vcelku vyrovnaná, z kluků jsem cítil únavu z pondělního zápasu, trochu tahali nohy. My jsme navíc postrádali čtyři hráče, každopádně výsledek neodpovídá obrazu hry,“ hodnotil utkání kouč Hlavatý.

Nulová tolerance. Český fotbal jde proti pyrotechnice, výjimka není reálná

„Dostali jsme velkou lekci z produktivity a standardních situací. To je naše největší dilema, jak to vzadu zabezpečit. Dvacet minut jsme drželi míč, měli jsme i gólovky, ale místo vstřelené branky jsme dvě dostali a rozsypali jsme se. Druhá půle byla naprosto stejná. Herně to bylo v pořádku, ale zase jsme dostali góly. Byla to prostě lekce z produktivity,“ uvedl po utkání kouč Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

Oba okresní celky mají o víkendu volno.

Branky: Provazník 2, Fink, Skokan, Javorek. Poločas: 2:0.

Sokoleč: Tarr – Trumpus, Skokan, Fink, R. Hruška – L. Svoboda, L. Hruška, T. Svoboda, Hlaváč – Javorek, Snop, střídali Provazník, Gabriel.

Polaban Nymburk: Plaček – Provazník, Drobný, Daněk, Krušinský – Škarecký – Hobík, Bílek, R. Novotný – Vacík, Ruszó, střídali Krumpholc, Filip, Wiehl, Hrdlička, Vaníček.