Kdy jste naposledy nastřílel čtyři branky v jednom utkání? Vzpomenete si?

Dal jsem je dokonce ve dvou zápasech po sobě a není to tak dávno, bylo to teď v létě. Jenže to bylo v gardě. V mistrovských soutěžích se mi to povedlo asi někdy v žácích.

Jak vaše góly v zápase s béčkem Všechlap padly?

Byly po výborných přihrávkách mých spoluhráčů. Dva góly jsem dal rovnou z první, jeden dokonce do prázdné brány. A jedna branka byla střelou ze šestnáctky.

V mládí jste na obrany soupeřů platil velkou rychlostí? Platí to ještě?

Snad ano. Ale už to není taková sláva, jako tomu bylo dřív. Ale i teď utíkám o mnoho mladším hráčům.

Prošel jste několik okresních celků. Byl jste na Loučeni, v Polabanu Nymburk, na AFK Nymburk, v Kovanicích. Kde se vám nejvíce dařilo? Na jaké období vzpomínáte nejraději?

Asi na Polaban Nymburk, kde jsme hráli krajský přebor. To bylo pro mě asi nejvíce vydařené fotbalové období. Měli jsme super partu, dařilo se nám výsledkově a mě střelecky. A pak to bylo ještě podobné v béčku Polabanu.

Během své hráčské kariéry jste měl hodně nabídek z různých klubů. Litujete nyní s odstupem času některé, kterou jste nevyužil?

Ale jo, některé lituji. Už si ale nevzpomenu, kam to bylo. Nabídky byly, jenže v té době jsem měl slabší přístup k fotbalu. Vlastní vinou jsem pak nikam nešel.

Hlavní část kariéry jste prožil ve zmíněném Polabanu Nymburk. Sledujete i nyní jeho výsledky a výkony?

Abych se přiznal, tak nesleduji. Vůbec nevím, jak hrají.