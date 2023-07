První přípravné utkání sehráli fotbalisté Poříčan s týmem pražských Kolovratů. Souboj dvou celků hrajících krajský přebor vyzněl lépe pro Poříčany. Dva góly vítězů dal Bím, hattrickem se blýskl Janko. Novou posilou poříčanského týmu je Koutenský z třetiligových Záp.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá n. L. (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolovraty – Poříčany 2:5

„Pro nás to byl první přátelák. Utkali jsme se s fotbalovým týmem, který má kvalitu. Skončili pátí v pražském přeboru, dali sedmdesát gólů,“ uvedl jeden z trenérské dvojice poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal. „Bylo to na obě strany velice dobré utkání, i pro lidi to bylo super. Pro trenéry už trošku horší, bylo to nahoru – dolů. Gólů mohlo padnout na každé straně snad deset. Výsledek mohl být divočejší,“ pokračoval Šmejkal. „Utkání hodnotíme pozitivně, kluky musím za výkon pochválit, nepropadli ani fyzicky, i když jsme toho ještě tolik nenatrénovali,“ řek kouč vítězného celku.

Pocta pro Součka, v přípravě byl kapitánem. Skvělá volba, chválí fanoušci

Ten v sestavě vyzkoušel nového hráče, Koutenského ze Záp. „Ten nám hodně pomůže, naši hru hodně zvedne. Ukázal to v tomto zápase a bude to ukazovat i dál. Jinak jsme nastoupili ve dvanácti, čtyři hráči jsou ještě na dovolené a někteří jsou zranění. Trochu jsme to lepili. Zápas byl ale dobrý,“ dodal kouč Zdeněk Šmejkal.

Branky Poříčan: Janko 3, Bím 2. Poločas: 1:4. Poříčany: Vymazal - Krombholz, Kutina, Pařízek, Gajdasz, Dobřanský, Jícha, Koutenský, Janda, Janko, Bím.