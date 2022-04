Čtyři zásahy v jednom zápase nejsou pro litolského borce zase takovou novinkou. „Už se mi to povedlo a není to tak dávno. Je to asi dvě nebo tři sezony zpět také v dresu Litole. Ale kterému týmu to bylo, to už si nevzpomenu. Ale za Litol jsem už čtyři góly dal,“ usmál se šťastný střelec.

V klubu, kde se ještě celkem nedávno hrála několik sezon i divize, působí s přestávkou čtyři roky. „Mezitím jsem měl pauzu. Odešel jsem hrát fotbal do Prahy. Jenže jsem se hned zranil a rok jsem nehrál. A pak jsem se vrátil do Litole. Předtím jsem hrál deset sezon za Klecany, se kterými jsme se dostali až do krajského přeboru,“ uvedl borec, který si zdejší prostředí oblíbil a dobře jej zná. „Rodiče bydlí v Kersku, já jsem nějakou dobu bydlel v Lysé,“ přiblížil Loskot, který momentálně dojíždí na tréninky a zápasy z Prahy.

FOTO: Šestnáct zápasů dlouhá série výher Sokolče ve šlágru kola skončila

Nejhezčí z jeho čtyř tref byla hned ta první, kterou otevřel skóre utkání. To běžela devátá minuta. „Letěl centr do vápna od druhého útočníka a já jsem míč poslal hlavou přes celou bránu do šibenice,“ popsal svoji výstavní trefu Loskot. Podle jeho slov to nebylo tak složité. „Těžký gól byl spíše ten druhý, kdy jsem to po směsi odražených míčů propálil,“ řekl sedmatřicetiletý hráč Litole.

Jeho tým bojuje o postup a výhra na hřišti Odřepes mu k tomu může pomoci. „Musím ale pochválit i Odřepsy. Občas byly sice v zápase hraniční zákroky, ale to k fotbalu patří. Byl to dobrý zápas. Bez provokací a keců by to nešlo. V zápase to člověk bere,“ je nad věcí šéf firmy v automobilovém průmyslu.

Litol svoji tabulku třetí třídy ve skupině B vede o jediný bod. Soutěž je vyrovnaná a Litol čeká ještě tvrdá šichta. „Ale postoupit chceme. Máme už starý tým, který se snažíme doplňovat mladými, tým na to máme. Pak půjde o to, jak nám vydrží zdraví. Ale chtěli bychom postoupit hlavně pro ty mladé kluky,“ myslí na klubový úspěch fotbalista, který strávil mládí ve Viktorii Žižkov. „To je pravda, tam jsem hrál dorosteneckou ligu. Skončil jsem v dorostu a do A týmu jsem se neprosadil. Začal jsem studovat a pracovat a fotbal šel stranou. Proto jsem začal hrát nižší soutěže,“ vysvětlil Jan Loskot.