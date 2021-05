Jirásek: Odpočívat neumím. A volný čas věnuji rodině. Dvě dcery dávají zabrat

Na konci ledna oslavil čtyřicáté narozeniny. Ale do starého železa fotbalový středopolař Pátku rozhodně nepatří. Stále mu to běhá, má radost z fotbalu a těší se, až budou zase plná sportoviště. To je Jan Jirásek, který se na fotbal zase hrozně těší. „Samozřejmě, chybí všechno to dění kolem fotbalu, tréninky, vtípky, předzápasová atmosféra,“ říká v rozhovoru Deníku.

Jan Jirásek, čtyřicetiletý pátecký fotbalista (vpravo), se zase těší na plná sportoviště | Foto: Foto: Deník

Kde jste dělal svoje první fotbalové krůčky a kdo vás k fotbalu přivedl? Fotbal jsem začal hrát na FK Bohemia Poděbrady v přípravce, tam mě přivedla mamka. Prošel jste několik regionálních týmů. Kde se vám líbilo nejvíce a kde jste si zahrál nejlepší fotbal? Moc klubů jsem nevystřídal, jsem konzervativní typ, takže nemám moc na výběr. A když jsem byl někde na hostování z Poděbrad, tak to bylo krátké působení. Nejlepší časy byly v Poděbradech a v Pátku. S kým jste si na hřišti nebo mimo něj nejvíce rozuměl? Fotbal hraji dost dlouho, takže by těch hráčů bylo moc. Ale každopádně to je Jirka Kohoutek, jsme stejně staří, máme to hozený na stejné notě. Nyní se amatérský fotbal nehraje. Jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek? Sportuji celý život, takže údržba tam je v podání kola, běhání. Odpočívat neumím. A samozřejmě volný čas věnuji rodině, dvě dcery dávají zabrat. Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv? Samozřejmě, chybí všechno to dění kolem fotbalu, tréninky, vtípky, předzápasová atmosféra… Hlavně ta kabina, kolektiv. Nedávno se konala volba předsedy Okresního fotbalového svazu v Nymburce a předsedy Středočeského svazu. Sledoval jste dění okolo voleb? Fotbalová politika jde mimo mě. Takže jsem toto dění nesledoval. Co jste říkal na úspěšné slávistické tažení Evropskou ligou? Slavie předvádí neskutečné výkony, myslím, že jde příkladem klubům. Ve Slavii si sedlo vše, co mělo, a prostě to šlape. Samozřejmě se nebavíme o finančních možnostech. Skvělý počin, přeji, ať se takhle daří více českým klubům. Restart Kněžic. Už teď můžu říct, že se u nás fotbal hrát bude, říká Živnůstka Přečíst článek › Na co se nejvíce těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení? Těším se na všechna sportoviště, kde bude hluk a plno lidí. Jan Jirásek Bydliště: Netřebice

Narozen: 25. ledna 1981

Zaměstnání: autolakýrník

Znamení: Vodnář

Záliby: sportovní auta

Oblíbené jídlo: noky

Oblíbené pití: Cola

Oblíbený film: Kurvahošigutntág

Oblíbená hudba: Pop music