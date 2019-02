Střední Čechy – Makaróny, pizza, ferrari. Anebo Romulus a Remus s vlčicí. Cézar, Seneca, Nero… Řím.

Jaroslav Starka se opět plně věnuje svému klubu 1.FK Příbram. | Foto: Deník Vlastimil Ševr

Pro dnešní fotbalový večer ale volme jiné pojmy, vždyť do Prahy přijela k duelu kvalifikace na MS v Brazílii slovutná Itálie.



Čtyřnásobný mistr světa. Země, kde vyrostli borci Mazzola, Piola, Facchetti, Zoff, Rossi, Baresi, Baggio či Del Piero.



Nebo ti současní, Buffon, Pirlo, Balotelli.



Země, která jasně vede naši kvalifikační skupinu a která je osmá v hodnocení národů. Naši jsou čtyřiadvacátí…

Mají tedy vůbec dnes na Letné (20.45) naději?



Statistika jim nahrává – doma s Itálií Česko nikdy neprohrálo, Československo pak naposledy v roce 1937 (0:1, branka Piola).

„Proč by se tahle statistika měla měnit právě nyní?" ptá se jeden z nejznámějších Středočechů ve fotbalovém prostředí Jaroslav Starka.



Majitel ligové Příbrami českému celku věří, byť si je vědom, že ho nečeká nic jednoduchého. „Nevím proč, ale něco mi říká, že vyhrajeme. Neustále se v tisku a televizi píše a hovoří, že přijedou kompletní, ale každý je porazitelný.



„Kluci musí hrát, co jsme vždy uměli. Bojovat, jezdit po zadku a nějaký gól vstřelit," dodal Starka.



Optimistický je rovněž bývalý reprezentant, střelec slavných branek hlavně pražské Slavie Stanislav Vlček. „Italové přijeli v plné palbě a zápas určitě nepodcení. pro nás je to ale důležitější duel a Italové nás podcení. Věřím, že vyhrajeme 2:1," je dobře naladěn aktuální vedoucí týmu Slavie Praha.



Chtělo by to ale více útočit, k čemuž nabádá národní tým kolínský Jaroslav Němec, který na přelomu 70. a 80. let patřil k oporám tehdy „světového" výběru Bohemky kouče Tomáše Pospíchala.



Ten radí na dálku svému někdejšímu protihráči z ligy Michalu Bílkovi, aby vsadil na ofenzivnější taktiku. „Porazit Itálii je v našich silách. Ale nemůžeme hrát na jednoho útočníka, minimálně na dva a záložníci by měli podporovat útok," radí.



Koneckonců to si myslí řada fanoušků a právě trochu mdlý projev týmů (viz. třeba duel s Bulhary) trenéru Bílkovi hodně vyčítá.

A ještě pohled středočeského odborníka. Ředitel mládeže FK Hořovicko Jindřich Novotný jezdí už roky do Itálie na fotbal, zejména pak na svůj milovaný klub AC Milán, jehož fanklubu je členem.



„Z italské kopané bych do naší přenesl hlavně fotbalovost. Líbí se mi jejich technika, propracovaná defenziva," lebedí si na hrou svých miláčků, ovšem i on samozřejmě bude držet pěsti Čechům.



„My na silné týmy umíme zahrát, dovedeme jim hru znechutit," dodal Jindřich Novotný.



Pomoci by samozřejmě mohl i přetopený letenský kotel. právě na hřišti pražské Sparty sehrála reprezentace obvykle své nejlepší zápasy.



Lidí se sem nevejde tolik jako na veliké světové stadiony, ale sevřené tribuny umí svoje, pokud nejsou plné sponzorů, jejich známých a známých jejich známých.



Šéf českého basketbalu a nymburského velkoklubu Mirolav Jansta to víceméně potvrzuje. „Když naši kluci zabojují a fanoušci budou pořádně fandit, a nebudou nadávat těm, co za to nemohou, tak věřím, že bychom mohli udělat slušný výsledek, to znamená vyhrát," dodal Jansta.



Zajímavou myšlenku pronesl také někdejší reprezentant Jan Suchopárek. On a jeho parta zdolali Italy v základní skupině ME 1996 a pak senzačně došli až do finále.



„Nás úspěch s Italy nakopl k něčemu krásnému a současný tým by nakopnout potřeboval také. Třeba to bude zase s Italy," usmál se.