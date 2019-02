Nymbursko – Na EURO do Francie se chystá odjet Tomáš Kubánek, dvaadvacetiletý fotbalový nadšenec z Poděbrad. Už jako hodně mladý dojížděl za svojí Spartou do Prahy. Nyní vyrazí za týmem české reprezentace.

Tomáš Kubánek | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Ve Francii budou přísná bezpečnostní pravidla. Neobáváte se teroristických útoků?

Samozřejmě nad tím přemýšlím a bavíme se o tom, ale že bych z toho měl strach, to ne. Tohle člověk stejně neovlivní a kdybych se toho měl obávat, tak bych potom nemohl nikam, protože se může stát, že pojedu do školy a něco se stane v Praze na hlavním nádraží například. Takže si žádný strach nepřipouštím.

Kolik jste ochotný kvůli fandění na šampionátu investovat?

Na šampionát letíme letadlem. Zvažovali jsme dlouhou dobu všechny možnosti, jak jet a nakonec jsme zvolili leteckou dopravu. Sledovali jsme samozřejmě i cenu letenek. Zpáteční nás vyšla okolo deseti tisíc. Při cestě tam letíme ale natřikrát přes Brusel, Lyon až do Toulouse. Při cestě zpět už máme jen jeden přestup v Bruselu. Jediná nevýhoda letadla je, že si nebudeme moct vzít napečený řízky jako správný Češi (smích). Bydlet tam budeme pokaždé jinde, už máme naplánovaný program a zarezervované ubytování. Dostaneme se i k moři, takže si sebou bereme i plavky.

Na jak dlouho tam jedete a s kým? Co čekáte od národního týmu?

Jedeme tam na necelý týden, lístky máme na dvě utkání. Na Česko se Španělskem a poté i s Chorvatskem. Jedeme tam v partě čtyř lidí, takže se moc těšíme, že si to užijeme. Já jsem ale z nás čtyř nejmladší, tak se obávám, abych tam klukům nedělal poskoka. Doufáme, že naši nějaké body uhrají a ze skupiny postoupí. Ale je těžké tipovat takhle dopředu, skupina je hodně těžká. Myslím si, že Španělé budou ve skupině suverénní a zbývající tři týmy se poperou o to jedno, možná dvě postupová místa.

Proč jste se vůbec rozhodl na šampionát jet?

Těch důvodů je hned několik. Už když se naše reprezentace kvalifikovala, tak jsme se bavili s přáteli, že by bylo fajn sehnat lístky a vyrazit. Těch lákadel ohledně letošního Eura je několik. Jednak je to krásná země, kde se šampionát odehraje, a v neposlední řadě taky fakt, že není vůbec jisté, aby se reprezentace na nějaký podobný turnaj ještě někdy kvalifikovala. Navíc jsem už jedno Euro zažil, bylo to v roce 2008 ve Švýcarsku a byl to nezapomenutelný zážitek. Ta atmosféra okolo turnaje je nepopsatelná.

Kolik už jste toho za fotbalem procestoval? Jaké byly stadiony, jaké čekáte ve Francii, jakou atmosféru?

Po České republice už jsem toho za fotbalem procestoval celkem dost, hlavně díky Spartě, kdy jsme jezdívali na její venkovní zápasy. A co se zahraničí týče, tak jsem byl na Euru 2008 v Ženevě, kde jsme měli lístky na Česko s Portugalskem, takže jsme viděli Cristiana Ronalda. V Ženevě byl takový na zahraniční poměry „menší" stadionek asi pro dvacet tisíc diváků, přesto byla atmosféra úžasná. Také jsem se podíval do Mnichova do Allianz areny na Bayern. Tam bylo sedmdesát tisíc diváků a to byla pecka. Z toho mám husí kůži ještě teď, když si na to vzpomenu. A teď ve Francii máme bohužel ty menší stadiony, z těch, na kterých jsme mohli hrát. Přesto si myslím, že budou moderní a bude to pro nás nezapomenutelný zážitek.