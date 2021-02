Ve druhém dějství byli lepší domácí, hosté jakoby se báli o výsledek. Skóre se už ale nezměnilo. Za zmínku stojí incident z 85. minuty. Hostujícího Remence napadl divák a pět minut se nehrálo. Rozhodčí popsali situaci do zápisu o utkání.

Remenec prý dostal facku

V závěru zápasu Loučeň - Ostrá plály emoce. Remenec byl napaden divákem a chvíli se nehrálo. „Někdo ho trefil preclíkem a on se svalil,“ řekl k celé situaci trenér Loučeně Otakar Ottomanský. „Dostal facku,“ oponoval Milan Moravec, sekretář Ostré. Rozhodčí popsali situaci v zápase. „Teď budeme čekat, co dostaneme za trest. Bylo to dáno důležitostí utkání a nás to mrzí,“ řekl Ottomanský.

Jeho tým bojuje o záchranu a bod je pro něj málo. „Ani nevím, jestli je to úspěch nebo ne. Za druhou půli jsme si druhý gól zasloužili,“ myslí si loučeňský kouč. „My jsme ve druhém poločase přestali hrát. Proto je pro nás bod přijatelný,“ dodal Moravec.