V nové sezoně chtějí Semice předvádět hezký kombinační fotbal, bavit tím diváky a sbírat body. „Moje přání je, aby byla lepší docházka některých hráčů. Pokud budeme kompletní, rozhodně máme kádr na to atakovat nejvyšší příčky. Je jen na hráčích, jestli to svým přístupem v každém jednotlivém utkání dokážou potvrdit,“ je si jistý vedoucí Semic Miroslav Čepekla. „Hlavně chceme věřit, že se sezona nějak důstojně odehraje a nezasáhne do ní nějakým zásadním způsobem Covid,“ doufá Čepelka.

Ze semického týmu nikdo neodešel, ale dlouhodobě zraněný je Pavel Švarc. Před jarní částí přišla posila do brány, Petr Terč. V průběhu léta přišli Ondřej Pavelka, Josef Uher, Jakub Drahorád. Snažíme se ještě o příchod jednoho hráče,“ shrnul semický vedoucí.

Jíkev je nováčkem v krajské I.B třídě. „Naším cílem bude hrát v klidných vodách středu tabulky. Víme, že rozdíl mezi okresem a krajem je znatelný. Myslím ale, že kádr máme na to, abychom se nemuseli krčit na chvostu. Samozřejmě jsme pokorní a víme, že se potkáme s kvalitními týmy,“ komentoval předseda Jíkve Jan Lebduška.

„Příprava nám naznačila, kde máme rezervy a na čem můžeme stavět. Základ je ale dobrá parta, a to máme. Stavíme na klucích, kteří si vybojovali vyšší soutěž a doplnili jsme vhodně kádr na defenzivní záloze o kvalitního hráče se zkušenostmi z vyšších soutěží,“ přidal Lebduška.

Fotbalový tým z Ostré má jasný cíl do nové sezony. „Byli bychom rádi, kdybychom hráli v klidném střed tabulky,“ uvedl hrající kouč Lukáš Dejl. „Náš fotbalový tým posílili Dominik Zápotocký ze Slovanu Lysá, Robert Procházka, Filip Bílek, a Jan Šedina z dorostu. Na druhou stranu odešli všichni hráči z bývalého A týmu,“ doplnil Dejl.

Městec Králové chce především stabilizovat kádr. „Je těžké si stanovit cíle, když jsme se od listopadu vlastně neviděli. Vše je podřízeno rozhodnutím vlády. Uvidíme, co nám dovolí v nadcházející sezoně. Co se týče našeho A mužstva, tak od zimy došlo k řadě změn. Před jarní částí mužstvo převzal bývalý internacionál a bývalý hráč Bohemians Praha Jaroslav Němec,“ řekl manažer Městce Králové Roman Šádek.

Cílem mužstva je stabilizovat kádr a hrát mimo sestupové pozice. Tým opustila řada hráčů. V první řadě Martin Jizba a Radovan Šusta, dále pak Lukáš Němec a Jaroslav Synek. Městec ale uvítal velké posily. Připojil se exligový Lukáš Hartig, který hrával za Bohemians a Spartu. Dále pak Marek Hutla, Josef Tošovský, Václav Šorm a Martin Hradečný,“ jmenoval Šádek.

Trenér Pátku Luboš Vondra má podobný názor jako ostatní. „Jeden cíl je asi za všechny oddíly stejný. Odehrát celou podzimní sezonu, pokud to situace dovolí. Starosti nadšených a zapálených lidí v klubech pro přípravu a zahájení soutěže je tolik, že to je největší cíl. Odehrát všechny zápasy,“ komentoval pátecký trenér Luboš Vondra.

„Co se týče cílů klubu, ty jsou jasné. Nemít takové starosti, jako v sezóně loňské. byť nedohrané. Rádi bychom byli v horní polovině tabulky. Chceme hrát pro fanoušky, aby se na ten náš fotbal dalo dívat,“ má jasno trenér.

I tým z Pátku zaznamenal oslabení. Odešli Mašinda, Hojsák, Billý a Petráň. Naopak posílit se nám podařilo příchodem Zdeňka Churavého, Michala Tomka a Jana Laciny. Po zranění se k nám zapojila i ikona Pátku Marek Paclík,“ popsal Vonda.

I Sadská má svoje vize do podzimní fotbalové sezony. „Cíle do sezony jsou co nejdříve se zachránit a pak se uvidí, co se bude dít dál,“ řekl jasně trenér Sadské Milan Svoboda. „Z našeho kádru odešli na hostování dva hráči. Budeme pomalu zabudovávat kluky z dorostu,“ dodal Svoboda.

Zcela beze změn. Milovice půjdou do nadcházející sezony v úplně totožném složení, v jakém hrály v minulé nedokončené sezoně. „Nikdo neodešel a ani nikdo nepřišel. A my jsme ani nikoho nesháněli, není potřeba,“ hlásí kouč milovické družiny Tomáš Mencl.

Tahounem mužstva byl měl být jednoznačně Lukáš Müller, zkušený ofenzivní rychlík, který se nebojí zakončení, dokáže obejít hráče. „Očekáváme, že bude dávat góly. My se ale budeme hlavně snažit branky nedostávat. To pro nás bude úkol číslo jedna. Spoléhat se budeme na týmový výkon,“ má jasno kouč Mencl.

A s jakými vyhlídkami půjde milovické mužstvo do bojů o mistrovské body? „Žádné cíle jsme si nedali. Já osobně bych rád skončil do pátého místa. Hlavním cílem tak zůstává nedostávat branky a získat co nejvíce nul v sezoně,“ dodal milovický trenér.

Mezi okresními celky na fotbalové mapě už nejsou Kněžice, které se rozhodly odhlásit soutěž.

Markéta Stiborová