Přišla velká kvalita a zkušenost. Vedení Slovanu Poděbrady přivedlo na novou sezonu bývalého ligového fotbalistu Václava Ondřejku. Ten strávil šest sezon na Slovácku, hrál také za Mladou Boleslav. S tou dokonce postoupil do finále Českého poháru. A nyní bude posilou nováčka I.A třídy. „Asi bude největší posilou. Počítáme s ním na podhrotového hráče. Je to fotbalista, který neztrácí míče,“ chválí novou akvizici jeden z trenérů Slovanu Michal Lovětínský.

To ale není všechno. Do Slovanu přichází další borci. „Vrací se nám Štěpánek, který hrál naposledy na Motorletu. A získali jsme i druhého brankáře, tím je Pšanský z Junioru Praha. Myslím si, že je to pro nás výrazné posílení,“ mne si spokojeně ruce kouč Lovětínský.

Slovan chtěl v minulé sezoně postoupit. Měl našlápnuto skvěle, před nucenou koronavirovou pauzou byl na prvním místě. Pak přišla nabídka poskočit o soutěž víc a funkcionáři neváhali. „Kluci chtějí trénovat a to je základ. Co se týče našich cílů, ty jsou takové, že se chceme udržet v klidném středu tabulky. Nechceme hrát druhé housle. Přípravné zápasy ukázaly, že to snad půjde,“ dodal kouč.

Sokoleč ukázala v přípravě velkou kvalitu, poradila si s týmy z vyšších soutěží. „Určitě chceme hrát v popředí, udržet dobrou výkonnost a hlavně aby dál chodilo tolik diváků jako doposavad,“ přeje si sokolečwský trenér Robert Jirák.

Z jeho kádru nikdo neodešel, naopak se vrátil Hruška a přišel Javorek.

V kádru SK Unionu Čelákovice došlo k několika změnám. Svoji činnost skončili bratři Homolové, dále přerušil zatím činnost Pavel Bařina na dobu neurčitou. Zranění trápí Pikouse, který nestihne začátek soutěže. Směrem do klubu je dohodnut přestup Haliče ze Středokluk, otazník visí nad „odchodem“ pěti dorostenců do Neratovic, které si odvedl bývalý trenér dorostu Kujal.

„Jedná se hlavně o trojici, která měla již několik odehraných zápasů za áčko,“ řekl Milan Šikl, sekretář čelákovického Unionu. „Se zástupci Neratovic se těžko hledá řešení. Z dorostu byl přeřazen Soukup. Přestupní termín zatím nekončí,“ přidal Šikl.

„Co se týče našich cílů, tak to je jednoduché. Příští rok slaví Union sto let a chtěli bychom v tabulce skončit co nejvýše. A jak říkal bos Příbrami - postupu se nebráníme,“ culí se Šikl.