Ostrá – Chotětov 1:1

„Zápas se hrál ve velkém vedru, a tak bylo jasné, že fyzické síly budou rychle ubývat. Kluky jsem nabádal, ať se snaží hrát hodně na míči, protože s míčem se běhá lépe než bez něj. Bohužel si spletli hru na míči s hrou v chůzi, takže se soupeř ani příliš neunavil a oči fanoušků plakaly. Na prvním poločase bych našel celkově asi tři světlé momenty - pauzu na pití, vstřelený gól z penalty a poločasový hvizd. O přestávce jsme si řekli co změnit a zlepšit, ale očekávaný efekt se absolutně nedostavil. Hra byla snad ještě horší a pomalejší než v první půli. Soupeř po našem špatném postavení v obraně zaslouženě vyrovnal. Do konce utkání jsme si vypracovali ještě tři gólové šance, ale ani jednu jsme neproměnili. Po zápase jsme si v šatně k celému průběhu utkání něco řekli a já pevně věřím, že si to kluci vezmou k srdci, protože takhle se hrát vážně nedá," rozpovídal se po zápase hrající trenér Ostré Lukáš Dejl.

Branka Ostré: Dozorec (z PK). Poločas: 1:0.