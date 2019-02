Neratovice – Fotbalový turnaj v Neratovicích nezačal pro borce Sadské dobře. V prvním zápase zimního klání dostali šest branek od rezervy pořadatelského klubu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Hlas

SADSKÁ – NERATOVICE B 0:6

„Chybělo nám pět lidí, těžko jsme dávali sestavu dohromady," řekl po zápase kouč poraženého mužstva Jiří Hrdlička. „V zápase nám chyběl důraz v osobních soubojích a tím nás soupeř předčil," všiml si kouč Sadské. „Rozhodlo asi to, že Neratovice byly lepší v obou šestnáctkách, hlavně byly důraznější. Góly jsme dostávali převážně z malého vápna, byly to většinou takové dorážky. To pramenilo z naší nedůslednosti. A s tím máme teď v obraně problém," přiznal trenér Sadské Jiří Hrdlička.

Poločas: 0:3. AFK Sadská: Polák – Noll, Jirásek, Kaňka, Šafránek – D. Jindra, Nedbal, Čapek, Melíšek – Remsa, Svoboda, střídali Král, Urban, Kučera, Červinka.