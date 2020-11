Radku, jak se seběhlo, že jste se ocitl v FK Mladá Boleslav?

V Meteoru Praha jsem na konci sezony skončil a vrátil se na Mělník. Tam jsem byl normálně v přípravě. Potom mi bývalý agent táty zařídil, že půjdu na zkoušku do Mladé Boleslavi a asi po dvou týdnech jsem přestupoval.

Už jste se mezi novými spoluhráči v boleslavském týmu stačil trochu rozkoukat?

S klukama jsem se seznámil docela rychle a hraje se mi s nimi dobře.

Určitě litujete, že došlo k přerušení soutěže, že?

Ano, je to škoda. Přišel jsem o velkou část sezony, ve které jsem se mohl zlepšovat.

Udržujete se nyní nějak individuálně?

Od trenérů máme individuální tréninky, takže mám pořád co dělat. Chodím každý den běhat a doma cvičím.

V Mělníku už jste nahlédl také do dospělého fotbalu. Jaké to bylo?

Dospělý fotbal mě hodně bavil, hrálo se mi tam dobře a těším se, až přejdu z dorosteneckého fotbalu do dospělého.

Máte představu, kde by to mohlo být?

Nad tím jsem za tím vůbec nepřemýšlel a je těžké to takhle dopředu říct.

Dorostenecká liga je pro vás určitě lákavá. Proč nejvíc?

V dorostenecké lize jsou všechny týmy poměrně vyrovnané, hraje se ve vysokém tempu a celkově ta hra je velmi rychlá.

S Boleslaví hrajete stejnou soutěž jako s Meteorem, v obou případech za B-tým. Vidíte nějaký rozdíl?

Tým Boleslavi je kvalitnější, je tu větší konkurence, ale i celkové zázemí je na mnohem vyšší úrovni.

V kariéře jste kromě Mělníka prošel v žácích i Neratovicemi. Jak na to vzpomínáte?

V Neratovicích se mi hrálo dobře, byla tam dobrá parta a s několika bývalými spoluhráči se vídám pořád.

V Mělníku jste začal nastupovat v jednom týmu se svým tátou. Jaké to pro vás bylo?

Hrát s tátou bylo skvělý. Na hřišti jsme si rozuměli, vždycky jsme o sobě věděli, kde jsme. Vždy, když jsem viděl tátu, jak nabíhá do vápna, tak jsem věděl, že ho stačí najít a je to jistý gól.

Jak moc vám táta, který má fotbalových zkušeností na rozdávání, pomáhá v kariéře? Předpokládám, že se s ním radíte…

Táta mi pomáhá s fotbalem odmala. Vždy po zápase v autě mi celou cestu říkal, co jsem udělal v zápase dobře, ale také to, co bylo špatně a v čem bych se měl zlepšit.

Kdybyste se s ním měl porovnat… Jaké fotbalové vlastnosti máte společné? V čem je lepší? V čem naopak vy?

Oba jsme dost rychlí, ale táta je určitě lepší ve střelbě, to si myslím, že se už nezmění. Já jsem zase trochu lepší v technice s balonem.

Hrajete také za juniorku futsalového Olympiku. Jak oba sporty dokážete skloubit? Který stavíte výš? A jakých cílů byste v nich chtěl dosáhnout?

Skloubit oba sporty dohromady je dost náročné. Na fotbale máme tréninky každý den, takže tréninky futsalu vůbec nestíhám. Důležitější je pro mě fotbal, ale futsal mě taky hodně baví. Chtěl bych se dostat na profesionální úroveň.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Můj vzor je Cristiano Ronaldo. Už odmala ho sleduji a líbí se mi, jak na sobě každý den dře a nikdy nepřestává.

Co děláte, když se zrovna nehoníte za kulatým nesmyslem?

Často jsem někde s přáteli, jezdíme na výlety i na kole.

Nejspíš ještě studujete. Co přesně? A máte už jasno, co budete dělat poté?

Studuji Střední průmyslovou školu stavební v Mělníku. Zatím nevím, co bych chtěl po ukončení studia dělat, ale přemýšlím, že budu pokračovat na vysoké škole, abych mohl být projektant.