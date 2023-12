S bodovým ziskem a umístěním v tabulce rozhodně spokojeni být nemůžeme. V některých zápasech jsme měli na to, abychom získali více bodů, ale bohužel se nám tato slibně rozehraná utkání nepodařilo dotáhnout.

Před sezonou jste tým neposílili, postupně jste vlastně jen „oprášili“ borce, kteří hráli dříve. Měl jste někdy velké potíže se složením týmu?

Oslabení po minulé sezoně bylo výrazné a v době, kdy jsme mužstvo přebírali, byl již podzim rozehraný a to se již samozřejmě posily shání těžko. I v důsledku toho jsme se prakticky celou podzimní část potýkali s problémy s kádrem. Navíc nás doslova kosila zranění, kdy jsme v jednu dobu měli na marodce snad polovinu základní sestavy. Mnohdy nás museli doplňovat kluci z béčka a dorostu, za což jim ale určitě patří velký dík.

Během sezony se zranila gólmanská jednička Václav Rathouský. To byl asi velký problém…

Máte pravdu, bylo to pro nás velké oslabení. Brankář jeho kvalit a zkušeností by chyběl v každém mužstvu, tím spíše nám v boji o záchranu. Bohužel charakter zranění byl natolik vážný, že jej vyřadil na celý zbytek podzimu a minimálně i část jara. Z různých, ať už pracovních či jiných důvodů, se nám jej nepodařilo nahradit jedním hráčem, ale v bráně se nám postupně vystřídali tři další brankáři, v zápase v Kosmonosech pak do branky musel hráč z pole Ondra Hanke. Do posledních zápasů nastupoval Petr Hajný, který začínal sezonu v béčku, ale ukázal, že pokud dobře potrénuje, má potenciál být oporou.

Najdete přece jenom něco, co vás během nepovedené sezony potěšilo?

Těch věcí bude víc. Jsem rád, že hráči, kteří nastupovali, ukázali charakter a vůli bojovat, a to i přes drobná zranění a další utrpěné šrámy. Těší mě, že se zapojili mladí kluci z dorostu, na kterých je už za krátkou dobu vidět výkonnostní posun. V soutěžích na této úrovni je pak důležitá dobrá parta, proto jsem rád, že i přes některé vysloveně hrozivé výsledky, máme v Lysé dobrý a zdravý kolektiv.

Murárik: Nedisciplinovanost, kolísavá výkonnost. Oprávněně jsme tam, kde jsme

Po minulé sezoně skončil hrající kouč Matěj Brabec, kterého nahradil Tibor Mičinec, ale vydržel jen dvě kola. Pak jste se žezla ujal vy. Co jste hlavně změnil?

Jak jsem zmiňoval, důležitý je kolektiv, a proto jsme se snažili jej opětovně stmelit a nabudit k chuti do fotbalu a další práce. Všechny tréninky pak absolvujeme mnohem více s míčem, snažíme se pracovat na tvořivosti a fotbalovosti, což bychom chtěli následně vidět mnohem více i v zápasech. Co se klubu týče, pak se snažíme o mnohem větší propojení A a B mužstva a vybudovat větší soudružnost v rámci všech družstev.

Najde se někdo, kdo zaslouží mimořádnou pochvalu?

Z mé pozice bych chtěl pochválit všechny kluky, kteří nastoupili, protože podzim nebyl jednoduchý. Do zápasů se zapojilo celkem třicet (!) hráčů, a to mnohdy bojovali i sami se sebou z důvodů drobných poranění, tréninkového manka a tak podobně. Je před námi dlouhá zimní příprava, během které dobře potrénujeme a do jarní části půjdeme s chutí to prodat v zápasech.

Budete i v jarní části sezony pokračovat jako hrající trenér nebo to bylo jen dočasné řešení?

Zatím platí to, že budeme pokračovat ve stejném trenérském složení. Ale samozřejmě jak bylo vidět v uplynulé podzimní části, vše se může rychle změnit.

