„Klasicky přípravný zápas po těžkém bloku. Navíc nám počasí a počet lidí nepomohlo. Avšak utkání splnilo kondiční charakter a hodně kluků si sáhlo na dno,“ potěšilo manažera Slovanu Poděbrady Jana Sekeru.

„Náš tým opanoval prvních dvacet minut hru a držel balon. Domácí hráli na rychlé brejky a to jim vydrželo celý zápas. Po našem počátečním tlaku se hra vyrovnala a paradoxně v tu chvíli Saulich naběhl, dával pod sebe Šulcovi a ten dal na 1:0. Očekával jsem klidnější průběh po brance, ale hned nato po naší chybě soupeř srovnal. Naše další šance byly bohužel bez využití. Soupeř měl standardku a po zákroku gólmana nepokrytý hráč otočil na 2:1. Do poločasu možnost na srovnání byla, ale věci, které si řekneme před zápasem, neplníme a je škoda, že si nepomůžeme standardkou,“ popsal první poločas Sekera.

„Do druhé půle nám vyšel vstup a prvních dvacet minut. Potom to byla křeč. Je vidět, že chlapci mají těžké nohy a potom lehké balony nezvládnou. Jsme na začátku a jsem za ten zápas moc rád. Splnilo nám to kondiční charakter. Chceme se prezentovat aktivní hrou ale musíme mít natankovanou nádrž (smích). Z dálky ještě upravil skóre Tomek. Kluci čerpají dovolené, tak nejsme kompletní, ale v sezoně by to melo byt lepší,“ usmál se Sekera.

Branky Slovanu: Šulc, Tomek. Poločas: 1:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Bulíř, Tomek, Borovička, Říha – Havrda, Kafka, Švára, Zeman – Šulc, Saulich.