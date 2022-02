„Byli jsme po náročném soustředění, na zápas jsme jeli přímo z Jičína po velké zátěži, a v prvním poločase to bylo na naší hře znát. Prohrávali jsme v průběhu zápasu dva nula a to nás ještě podržel několika zákroky gólman. Jeli jsme na morál a toho si cením nejvíce. S tím jsem opravdu spokojený. Skóre jsme otočili na tři dva. Kluci vstřebali solidní zátěž a vyvrcholením soustředění byl tento zápas, který z tohoto pohledu splnil to, co jsme chtěli. Jsem moc rád, že jsme to otočili,“ byl spokojený trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk.

Vydařené soustředění Slovanu Poděbrady pokazila zlomená ruka

Podle jeho slov nemělo soustředění chybu. A na drobné zranění gólmana Plačka, který si poranil malíček u ruky. To si ale vyžádá jen krátkodobé léčení. „Jinak bylo všechno v pořádku, všichni to odmakali na dvě stě procent. Snad se to promítne v jarní části sezony,“ věří kouč Polabanu.

Branky Nymburka: Krumpholc, Jarschel, Svoboda. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Petrovič – Mejzr, Drobný, Ouředník, Filip – Wiehl, Škarecký, Ruszo, M. Novotný, R. Novotný – Vaníček, střídali Krušinský, Jarschel, Krumpholc, Svoboda, Hoffmann.