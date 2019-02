Ohlas byl v minulých ročnících hodně znatelný, i v době internetu a elektronické pošty dorazily do redakce stovky z novin vystřižených hlasovacích kuponů a začalo veliké sčítání.

Vítězem posledního ročníku se stal brankář Ostré Jiří Havránek, který tak na okresním fotbalovém trůnu vystřídal svého spoluhráče Petra Vobořila.

Cílem ankety není najít nejlepšího hráče působícího na Nymbursku, což ani objektivně nelze zjistit, nýbrž najít toho, kdo má nejen fotbalové kvality, ale umí diváky i bavit a má svoje fanoušky.

A jak svému oblíbenci pomoci? Vepište jeho jméno do anketního lístku (pouze jedno jméno), který bude až do 30. března 2018 každý den (kromě neděle) vycházet v tištěném vydání Nymburského deníku a zašlete ho na adresu Nymburský deník, Palackého třída 78/40, 288 02 Nymburk, nebo ho doručte přímo do redakce.

Vítězný fotbalista se může těšit opět na pěknou plaketu, kterou mu předáme na některém z utkání jeho mužstva.

Vy čtenáři v následujících týdnech rozhodnete, kdo v dalším pokračování ankety vystoupí na nejvyšší stupínek.

Nominovaní fotbalisté

Luboš Nepovím (Polaban Nymburk)

Josef Petlička (Ostrá)

Jakub Kubek (Vykáň)

Luděk Štrupl (Semice)

Radek Biško (Poříčany)

Matěj Peterka (Bohemia Poděbrady)

Václav Rathouský (Lysá n. L.)

Jiří Kohoutek (Pátek)

Tomáš Plot (Sadská)

Jiří Dozorec (Ostrá B)

Jan Krátký (Milovice)

Tomáš Kozel (Sokoleč)

Pavel Mareš (Loučeň)

Martin Tůma (Městec Králové)

Jiří Kumstýř (Rožďalovice)

Miroslav Velenský (Městec Králové).

Kupon vychází každý den (kromě neděle) v tištěném vydání Nymburského deníku!