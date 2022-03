Byla to pořádná divočina. Sokoleč měla stále gólově navrch, hosté těžili z brejků a korigovali stav. Jenže domácí mají ve svém středu Křivánka a Provazníka, oba forvardi se trefili třikrát.

„Divočina to tedy byla. Jsem spokojený s ofenzivní částí, směrem dopředu nám to funguje. S obrannou činností už je to horší, tam spokojený nejsem, inkasujeme laciné a hrozně jednoduché branky. To pramení z nedůslednosti a laxnosti, všechny góly jsme soupeři darovali,“ vadilo sokolečskému trenérovi Janu Hlavatému. „Skoro celý zápas jsme hráli na polovině Brodu, ale když přišel brejk, byl z toho gól. Jednou jsme inkasovali z pokutového kopu po ruce,“ dodal Hlavatý.

„Téměř každý útok domácích zaváněl gólem. To je pro naše mladé kluky ponaučení. Musím říct, že soupeř byl kvalitní,“ uznal trenér David Šťastný. „První gól jsme dostali již v první minutě, pak jsme sice vyrovnali, ale za pět minut jsme dostali dva rychlé góly. Sokoleč měla víc šancí, nás ale podržel brankář Vymazal,“ podotkl Šťastný. „Byla to taková přestřelka, kdy soupeř téměř pořád vedl o dva góly,“ dodal.

Branky: Křivánek 3, Provazník 3, Javorek, Kozel - Šťastný 2, Krombholz, Kramář. Poločas: 6:3

SK Sokoleč: Shokodko – Trumpus, L. Hruška, R. Hruška, Dymeš - Snop, Kozel, T. Svoboda, Javorek - Provazník, Křivánek, střídali Šťastný, L. Svoboda, Fink.

Český Brod B: Vymazal st. – Čičatka, Kohout, Obermayer, Kramář – Miňovský, Dušek, Šťastný, Částka – Zimmermann, Krombholz, střídali Hanzl, Vymazal ml.