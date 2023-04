/FOTO/ 18. dubna 1893. To je datum, kdy byl sehrán první oficiální fotbalový zápas v naší zemi. Jeho účastníkem byl tým z Loučeně na Nymbursku. Právě toto datum je také považováno za počátek existence dnešního klubu FK Loučeň. Ten chystá velké oslavy až na sobotu 12. srpna. Od prvního mače uběhlo rovných sto třicet let!

Z fotbalového utkání I.B třídy Loučeň - Pátek (4:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Výročí jsme si krátce připomněli při našem posledním mistrovském utkání. Byl to jen krátký proslov a spíše připomenutí,“ uvedl současný trenér loučeňského A mužstva a dlouholetý funkcionář klubu Otakar Ottomanský. „Oslavy chystáme na srpen. Mělo by to být něco speciálního. Máme podporu FAČRu, záštitu převzal předseda Fousek,“ přidal Ottomanský.

Loučeň se netají tím, že by ráda přivítala na svém trávníku při oslavách internacionály. „Navíc bude obec slavit osm set let od založení, takže po delší době tu bude zase velká sláva,“ usmál se loučeňský bafuňář.

Tehdejší fotbalisté z Loučeně byli vlastně průkopníky fotbalu u nás. Historie fotbalu na Loučeni sahá do roku 1889, kdy se ze studií v Anglii vrátil princ Erich Thurn-Taxis. Tam se seznámil s pravidly kopané a doma sestavil zámecké mužstvo. V něm působila i trojice Angličanů – Hudgson (kapitán a trenér týmu), zahradník Mill a komorník Beckett. A osm mladíků z Loučeně a Patřína.

Po trénincích v zámeckém parku byl tým po dvou letech schopen sehrát první utkání. Do té doby hrál jen přátelské zápasy se studenty z Mladé Boleslavi a Prahy. V prvním střetnutí se Loučeň utkala s německým týmem Regatta. Ta vyhrála jasně 5:0. Loučeňská jedenáctka nastoupila v červeno-modrých pruhovaných dresech, což byly barvy rodu Thurn-Taxisů.

Fotbalový klub z Loučeně se také stal v minulosti součástí projektu Můj fotbal živě, kde okresní derby I.B třídy s týmem Pátku natáčela i Česká televize.