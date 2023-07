/VIDEO, FOTO/ Velice dobrá prověrka. Fotbalisté Sokolče, kteří skončili v minulé sezoně na druhém místě tabulky krajského přeboru, sehráli přípravné utkání s Luštěnicemi, ty jsou účastníkem I.A třídy a také ony patřily do nejvyšších pater své soutěže. Zápas nabídl jedinou branku, kterou dal chvíli před koncem útočník Roman Herzán. Ten by měl být po návratu z rakouského angažmá novou akvizicí sokolečského celku. V utkání dostal důvěru jako kapitán, takže ho zřejmě bude jeho premiéra něco stát.

Z přípravného fotbalového utkání Sokoleč - Luštěnice | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Sokoleč – Luštěnice 1:0

Sokolečskému týmu chyběli absentující bratři Svobodové, útočník Provazník a nová akvizice Nekvinda (přišel na volný přestup z Kutné Hory). Naopak v dresu druhého týmu tabulky minulého ročníku krajského přeboru se představili Herzán (naposledy Rakousko), dále Tafel (přišel na volný přestup z Hlízova) a Tomek.

„Musím pochválit soupeře. Hrál s nasazením, hýřil aktivitou a byl také silný na balonu. Luštěnice nám byly vyrovnaným soupeřem,“ uvedl trenér Sokolče Jan Hlavatý. „Utkání by spíše slušela remíza, ani jsme si nezasloužili vyhrát, navíc to bylo z penalty. Chyběli nám tři hráči, všichni do ofenzivy, takže jsme neměli možnost ovlivnit více průběh hry,“ přidal Hlavatý.

Sokoleč hraje ve středu na půdě divizních Kosmonos (18 hodin) a v sobotu od 10 hodin pak v Ledči nad Sázavou.

Branka Sokolče: 83. Herzán (z PK). Poločas: 0:0.

Sokoleč: Gabriel – Trumpus, L. Hruška, Skokan, Fink – Javorek, Tafel, Kozel, Snop, Hlaváč – Herzán, střídali R. Hruška, Tomek.