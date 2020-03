Jsou lidé, kteří jsou vidět týden co týden na různých stadionech po celém okrese. Mezi ně rozhodně patří Roman Herzán z Poděbrad. „Na fotbale jsem každý víkend. Někdy stihnu klidně tři nebo čtyři zápasy. Na fotbal si vždycky najdu volno,“ říká fotbalový fanatik.

Sám fotbal také hrával. Za Pečky, Slovan Poděbrady, kariéru ukončil v Křečkově. „To bylo asi ve čtyřiceti letech,“ vzpomíná na své štace Herzán.

O tom, že by se stal funkcionářem nějakého klubu nikdy neuvažoval. „To rozhodně ne,“ odmítá rezolutně tuto myšlenku.

V poslední době jeho cesty směřují nejčastěji na českobrodský stadion Na Kutilce, kde válí jeho syn Roman. „Mám radost, že dává góly, že se mu daří. Já mu říkám, že už má věk, že se nemusí učit, ale že musí ukazovat, že na to má. Věřím, že góly bude dávat dál. Řekl bych, že fotbalově dozrál,“ chválí jednoho z potomků Herzán starší.

Doma má ještě úspěšnou dceru Dominiku, která razí úspěchy v aerobiku.

Jenže není to jen Český Brod, kde rád fotbal sleduje. „Velice často jsem v Poděbradech na Bohemce nebo na Slovanu, jezdím do Nymburka na Polaban, v létě na kole třeba do Ostré nebo do Sokolče. A je to spojené s pivkem,“ usmívá se velký fotbalový příznivec.

Jenže teď je doba temna. Fotbal se nehraje. A co s volným časem? „Vždycky si najdu na fotbal čas a teď sedím doma. Pomůžu babičce a dědovi v Křečkově, něco si prostě najdu,“ hledá další zábavu Herzán.

Je optimista a je přesvědčený, že se letošní sezona jistě dohraje. „Já myslím že určitě ano. Všichni si to přejí a byla by to škoda, kdyby se už nehrálo. Na druhou stranu někomu by se to hodilo, jinému zase ne. Uvidíme,“ dodal Roman Herzán.