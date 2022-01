„Síly jsme rozložili do obou poločasů, vyměnili jsme dvě jedenáctky. Vyzkoušeli jsme nové hráče a naše mladí, byla to pro ně zkušenost,“ vyprávěl po utkání kutnohorský trenér Jan Holík. „Ve vyrovnaném prvním poločase jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. Nefungoval nám střed pole, chtěli jsme i více presovat. Pěkně jsme zahráli standardní situaci, po které jsme vyrovnali, ale hosté dali druhý gól. Ve druhém poločase jsme měli převahu, měli jsme dvě až tři velké šance, nastřelili jsme břevno, měli jsme se gólově prosadit. Hráli jsme první utkání po zátěži, ale každý odehrál poločas, v tom bych příčinu neviděl. Výsledek se nám nepovedl. Je to ale začátek a máme tam dost věcí, na kterých musíme zapracovat. V prvním poločase jsme měli málo šance, ve druhém to bylo výrazně lepší a určitě jsme měli dát aspoň dvě branky,“ uvedl Holík.

V jeho týmu se objevily nové tváře – Tulach, M. Vojtíšek, Ukrajinec Chanžiev a mladíci z dorostu. „Všichni zapadli dobře, s týmem se sžívají. Ještě s námi začal trénovat Zrůst,“ přidal kutnohorský kouč.

Vítěz ankety Michal Štácha: Ve fotbale jdu stále do všeho po hlavě

„Měli jsme za sebou první týden přípravy a první poločas jsme odehráli relativně dobře. Dobře jsme seč pohybovali a měli jsme i světlé fotbalové momenty. Ve druhém poločase jsme sestavu proházeli, změnili jsme i rozestavení a čekali jsme spíše na brejky. Měli jsme dvě situace, kdy jsme šli dvakrát sami na bránu, měli jsme to lépe vyřešit. V prvním poločase jsme ještě jednou trefili břevno a měli jsme jednu velkou příležitost. Co se týče nasazení a chtějí, tak to na první zápas docela šlo,“ byl spokojený trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk.

V dresu Nymburka se také objevili noví hráči. Matěj Novotný z Českého Brodu, Ruzso z Luštěnic a odchovanec Grospič, který naposledy působil v Pátku. Nechyběl ani zkušený Martin Škarecký.

Branky: Bílek – M. Novotný, Wiehl. Poločas: 1:2.

Kutná Hora – 1. poločas: Jeřábek - Vokoun, Bílek, Tulach, Pleva, Tichý, Mommers, Nekvinda, Prokůpek, Wolf, Cimr. 2. poločas: Vágner - Dostál, Barenčík, Franc, Exner, M. Vojtíšek, Piskač, Nytra, Mach (70. Chanžiev), Křelina, Veselý.

Polaban Nymburk: Plaček - Ouředník, Krumpohlz, Drobný, Wiehl, Škarecký, Ruzso, Grospič, Jarschel, M. Novotný, Vaníček, střídali Holešovský, Kotek, Krušinský, Mejzr, Hoffmann, Hrdlička.