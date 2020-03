Se sportováním je na nějaký čas konec. Jak se může amatérský fotbalista udržovat? Plánujete nějaké individuální tréninky?

Všechny nás moc mrzí, co se momentálně světem šíří a doufáme, že to nebude mít dlouhého trvání. Nejsme v naší divizní skupině C úplně v komfortní pozici, pevně věřím, že si všichni hráči v A týmu tuto situaci uvědomují a zodpovědně na sobě individuálně pracují, ať už posilováním nebo běháním.

Je také možné dostat od trenérů plán. Jde to třeba i v divizi?

Možnosti jsou neomezené (smích), ale zatím individuální plány nemáme. Uvidíme jak dlouho bude tato situace trvat. Je velice pravděpodobné, že nějaké individuální plány ale dostaneme.

Kontrola ale není žádná…

Jak už jsem říkal, věřím, že kluci jsou zodpovědní jeden k druhému a vzhledem k postavení v tabulce nic nepodceňují.

Při tréninku u kolektivních sportů je takovým bonusem fakt, že spolu pracuje celá skupina. Donutí se člověk trénovat naplno podle daného plánu?

Samozřejmě trávit čas prací se spoluhráči na hřišti je zábavnější forma, než pracovat podle individuálního plánu. Celou situaci musíme respektovat, takže se musíme donutit sami.

Co ale v době volna, když fotbalisté nemohou zajít třeba ani na kus řeči do hospody? Co s volným časem děláte vy?

Zatím věnuji volný čas zaměstnání a individuálnímu tréninku.

Máte za sebou zimní přípravu, která bolí. A nyní nemůžete naběhané kilometry prodat na hřišti. Jak tohle snášíte?

Zimní příprava byla velice náročná, vzhledem k uskutečněným změnám v klubu. Chtěl bych poděkovat vedení i realizačnímu týmu, jak se celé situace zhostili a hlavně hráčům, kteří neztratili chuť hájit barvy Polabanu. Po prvním jarním zápase proti Ostré jsem přesvědčený o tom, že naběhané kilometry zúročíme v každém zápase a budeme vždy válčit do poslední minuty. Věřím ve schopnosti kluků, kterým Polaban není lhostejný.