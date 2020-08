Městec Králové - Jestřábí Lhota 3:3

Do utkání domácí vstoupili velice dobře a hned na začátku se Městec ujal vedení. „Po většinu zápasu jsme diktovali tempo hry. Hosté z ojedinělé akce vyrovnali. Ale i přesto jsme dokázali ještě do poločasu překlopit misky vah na svou stranu. Zaslouženě jsme šli do kabin za stavu dva jedna,“ komentoval městecký brankář Jan Sobota. „My jsme nastoupili opět bez pěti hráčů, ale to není problém jen náš a nemůžeme se na to vymlouvat. Vypracovali jsme si asi pět gólových šancí, ale proměnili pouze dvě,“ dodal k prvnímu poločasu manažer Roman Šádek.

Začátek druhého poločasu Městec nezachytil, hosté byli živější a hned v úvodu druhé půle vyrovnali. „Několik minut na to se po rohovém kopu dokonce dostali do vedeni,“ povídal Sobota.

„My jsme prostřídali. Na hřiště se dostali další dorostenci a podařilo se nám vyrovnat. Opět jsme neproměnili několik šancí, kterých jsme měli na dvě utkání. V zápase jsme udělali mnoho chyb, ale aspoň jsme si vypracovali gólové šance, které však musíme efektivněji proměňovat,“ konstatoval Šádek.

Branky Městce: Sabó 3.

SK Městec Králové: Šoufek (Sobota) - Janouch, Poděbradský, Havránek, Táborský - Novák, Sabó, Ročín, Štěrba - Velenský, Tošovský, střídali Valášek, Rygl, Havelka.

Markéta Stiborová