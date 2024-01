Krásný vánoční dárek dostal s předstihem český reprezentant v malém fotbale František Hakl, hrající velký fotbal v třetiligové Spartě Kolín. Krátce před Vánoci se stal podruhé otcem. „Vánoční svátky jsme trávili s novým přírůstkem do rodiny, takže pro nás byly v tomhle netradiční. Je to druhý kluk,“ líčil.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník

Vánoce si sice užíval v pohodlí domova, ale vzhledem k narození potomka toho moc nenaspal. „Pár dní jsem to slavil, pak nastala nespavost, když jsem si je přivezl domů,“ usmál se Hakl. „Svátky jsme si užili v poklidu, pohoda u cukroví a pohádek, to máme rádi jako každý,“ popsal.

Ke štědrovečerní večeři se u Haklů podává řízek. „Kapříka si dám rád u mé mámy nebo u tchyně, doma ne, tam ho jím jediný. Cukroví mi chutná spíš po Vánocích, občas si zobnu, ale nejsem ten, který si udělá čaj nebo kafe a futruje ho do sebe,“ přiblížil český obránce, k jehož vánoční pohodě neodmyslitelně patří filmové komedie Pelíšky nebo Sám doma.

Také silvestrovskou noc prožil v klidu se svými nejbližšími. „Než jsme měli děti, vymýšleli jsme na Silvestra různé plány, teď ho trávíme doma. Přišla tchyně a měli jsme poklidný večer, nic velkého,“ podotkl čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Kolín má nového trenéra. Vasila Boeva nahradil František Douděra

Hakl ovšem ani v zimní přestávce nezahálí a neustále se udržuje v kondici. „Dal jsem si asi týden volno, ale pak už jsem začal, běhání i posilovna jsou u mě celoroční. Jdeme si taky kopnout na nějaký zimní turnájek, pak si dáme pivo. Jsem pro jakýkoli sport, při kterém se můžu hnout, hraju volejbal nebo badminton,“ sdělil hráč třetiligového Kolína.

Na přelomu října a listopadu nechyběl na mistrovství světa v malém fotbale ve Spojených arabských emirátech, kde česká reprezentace vypadla ve čtvrtfinále s Kazachstánem 3:4 po penaltovém rozstřelu. „Co skončilo mistrovství světa v Ras Al Khaimah, byl jsem hrozně smutný, tam měla být placka. Doteď mě to bolí, když se mě někdo zeptá, ani se o tom nechci bavit. Myslím na ten šampionát dennodenně, mohlo to být hezké, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ hlesl obránce, který má ve sbírce titul mistra světa i Evropy v malém fotbale.

František Hakl v reprezentaci malé kopané:

Zdroj: Youtube

Na začátku června hostí evropský šampionát Sarajevo, hlavní město Bosny a Hercegoviny. Bude u toho také Hakl? „To je otázka spíš pro realizák, zda mě vyberou a dají mi důvěru. Určitě nechci hodit flintu do žita, pokud mi bude sloužit zdraví, budu makat a chci stoprocentně ještě placku. Jestli tam pojedu, udělám maximum a překousnu všechno, abychom konečně zase udělali úspěch. Dlouho jsme žádný neudělali. Vzpomínky na oslavy, když získáme medaili, jsou hrozně hezké, chci to zase zažít,“ prohlásil.

Pro turnaj ve Spojených arabských emirátech realizační tým výrazně obměnil reprezentační výběr, ovšem stálice v něm zůstaly: vedle Hakla gólman Ondřej Bíro nebo ofenzivní tandem Ondřej Paděra a Jan Koudelka. „Po svěťáku jsem přemýšlel, že jsem fakt starý oproti těm mladým klukům, ale zase si říkám, že ještě nejsem ve věku, kdybych se na to měl vykašlat. Když se kouknu na jiné týmy, Kazachstán nebo Mexiko, kde hrají profesionální soutěž, jsou to kluci, kterým je čtyřicet a hrají. Jde jen o to se udržovat a aby sloužilo zdraví,“ uvedl muž, jenž žije v Čelákovicích.

Zápy chtějí oživit tým na dvou postech, na podzim propadly v jediném utkání

V Ras Al Khaimah patřil neochvějně do základní sestavy. „Nechci koukat na věk. Možná ve mně nebude dynamika co dřív, ale zkušenosti by mohly hrát roli. Kdyby nastoupilo patnáct nových hráčů, budou zamotaní a nevěděli by co dělat, od nás starších dostanou notičky a mohou něco pochytit. Přemýšlel jsem nad tím a ještě se nedám do starého železa. Na Euro myslím už teď a budu myslet i dál, že bych tam mohl být, dokud zdraví slouží. Neúspěch na mistrovství světa mě nabil v tom, že chci na sobě makat, abychom udělali úspěch,“ burcoval.

V Superlize malého fotbalu si Hakl připsal na podzim jediný start, když pražské Hanspaulce pomohl k vítězství 7:1 nad Rytíři Plzeň. „Kluci měli úspěšnou sérii zápasů, nebyl důvod, abych se tam hrnul. Vždy píšu trenérovi, zda mě potřebuje, protože mám dost práce. Šel jsem na jedno kolo, když jich bylo málo, rád jsem všechny viděl, super jsme si zahráli. Chci být součást týmu, takže budu připravený, když zavolá a budu mít čas, vždy rád půjdu. Superligu nehážu na druhou kolej, ale nebyl důvod, abych se tam cpal,“ vysvětlil Hakl, který pracuje v pohostinství.

Předsevzetí si český reprezentant sice nedává, ale přání pro rok 2024 vyslovil: „Přeji si, ať jsou všichni v rodině i v okolí zdraví, aby se všem dařilo a nebyly krize. Ve sportu je pro mě cíl medaile z Evropy.“