Také další tresty jsou celkem vysoké. Ten nejvyšší ale dostal právě Grospič. Nejprve podle zápisu o utkání prudce strčil rukama do soupeře a po udělení červené karty počastoval sudího Šafránka nevybíravými výrazy. O čtyři následující mače přijde také Josef Kreische z Třebestovic a dorostenec Patrik Plch ze společného družstva Rožďalovice/Dymokury. Prvně jmenovaný podle vyjádření sudího v zápise udeřil protivníka rukou do hrudi a poté jej držel v kravatě. Druhý jmenovaný v utkání s Jiskrou Prasek udeřil soupeře loktem do zad.