Čelákovice – St. Boleslav 7:3

První poločas byl ze strany Čelákovic hodně špatný. A skončil nerozhodně 2:2. „Soupeř nás potrestal, hlavně z brejků. Bylo to pomalé a bez nějakého nápadu a rychlejšího pohybu. Byl to takový fotbal po obědě,“ hlesl trenér čelákovického týmu Radek Skuhravý.

Branky padaly také po změně stran. Pětt jich nastřílel Union a díky tomu jasně zvítězil. „Druhý poločas byl lepší. Začali jsme hrát to, co máme a jak máme. Řekli jsme si, že máme hrát rychleji a dopadlo to dobře,“ dodal trenér Skuhravý.

Branky: Kadeřábek 2, Pánek 2, Dalekorej, Filip, Bílek. Poločas: 2:2. Union Čelákovice: Petr Bařina – Vacek, Arazim, Helmich, Matějka – Pánek, Bílek, Náhlovský, Kadeřábek – Dalekorej, Filip, střídali Fantík, Kolovecký.

Markéta Stiborová