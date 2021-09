Sadská si v Rožďalovicích dokráčela pro pohodlnou a jasnou výhru tři nula. Mezi tři tyče se na straně hostí postavil obránce Ondřej Jech. A ouha – vychytal čisté konto. „Kluci to ale za mě docela odbránili. Jednou na měl šli domácí v první půli sami, to jsem chytil. Pak jedna tečovaná střela a to bylo skoro všechno. Ve druhém poločase jsem už jen sbíral balony,“ vykládal po své brankářské zkušenosti Ondřej Jech.

Byla to jeho premiéra. Přesto odešel se vztyčenou hlavou a hlavně čistým kontem. „Já jsem spokojený. Už dva roky jim říkám, že bych měl mít místo v bráně,“ usmíval se Jech. A mezi tyčemi stál opravdu poprvé.

Že to nejsou planá slova potvrdil i jeho spoluhráč Tomáš Plot. „Byl vynikající,“ smál se ofenzivní fotbalista Sadské. „Všechno náramně pochytal. Pěkně do košíčku. Mě překvapil. A už se také pasoval do role brankáře, že prý nemusí vedení nikoho hledat,“ přidal Plot.

Zápas byl zajímavý také tím, že hostující mužstvo kopalo tři pokutové kopy. „To už jsme jednou kopali asi před dvěma lety. A já jsem dvě penalty nedal. Aspoň tu třetí už Tomáš Svoboda proměnil,“ zavzpomínal Plot.

Nyní šel jako první Vlasák, autor první branky hostí, ale zaváhal. Po něm už byli úspěšní Havlík a Kučera. „Kdyby byl na hřišti Milan Svoboda, asi by šel kopat on. Chyba byla, že jsme nikoho neurčili. Každopádně Vlasák se na ni cítil, tak šel. Ale nedal,“ vyprávěl sadský Tomáš Plot.

Velké potíže na brankářském postu měla Jíkev na půdě Ostré. „Přijeli jsme do Ostré bez čtyř kluků základu, mezi nimiž byl i gólman a v průběhu zápasu se ještě dva kluci zranili. Improvizovali jsme vlastně ještě před výkopem, protože brankář se při rozcvičce také zranil a to nebyl dobrý začátek,“ načal hodnocení předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Rukavice si tak nasadil exligista Maroš Klimpl. Inkasoval třikrát a jeho tým prohrával 3:1. Navíc ale proměnil v první půli pokutový kop a po přestávce přidal druhou branku hostí. Udělal tak ze zápasu drama. Nakonec to hostům nestačilo a Ostrá vítězství 4:2 uhájila.

Klimpl vydržel v bráně jen poločas. Pak jej vyměnil Pavel Pařízek. Právě ten Pařízek, který dal v minulém zápase na trávníku Městce Králové všechny čtyři branky svého mužstva. Tomu je ale chytání bližší, jako gólman působil v Bohemians do svých jednadvaceti let. „Úplně se nám všechno rozpadlo. Gólman nebyl a druhý se zranil před zápasem. Do brány šel Maroš Klimpl a já jsem si brzy natáhl zadní stehenní sval. Odkulhal jsem poločas a pak jsem šel do brány. Nemohl jsem ani chodit. Byla to divočina,“ culil se Pařízek.

Ve stejném zápase také došlo na gesto fair play. Na začátku domácí hrající kouč Dejl oste faoloval Schuberta. Od rozhodčího dostal jen žlutou kartu. „Měl jsem být vyloučený,“ sypal si popel na hlavu kouč Ostré. „Byl jsem se o poločase omluvit v kabině Jíkve, ale ještě jednou bych se chtěl dodatečně omluvit, tohle jsou věci, které nemají s fotbalem absolutně nic společného,“ řekl po zápase Dejl.

Toto gesto ocenili také hosté. „Chci ocenit reakci domácího Lukáše Dejla, který po brutálním faulu zezadu z úvodu zápasu, za nějž obdržel jen žlutou kartu, přišel v poločase k nám do kabiny a upřímně se našemu hráči omluvil. Body jsou jedna věc, ale zdraví hráčů je přednější," vysekl poklunu soupeři Lebduška.

Jinou roli na sebe vzal pro změnu poříčanský gólman Michal Polomský. V divizním zápase na půdě Letohradu (Poříčany vyhrály 3:1) naskočil do hry jako střídající hráč. Šlo ale jen o taktické střídání, na hrací plochu šel až ve třetí minutě nastavení, takže na trávníku strávil jen pár vteřin. „Měli jsme jen dva náhradníky, takže došlo i na gólmana,“ culil se kouč divizního celku Jiří Kabyl.