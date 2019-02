Sokoleč – Kdo zavítal na dohrávku 24. kola fotbalové I.B třídy, ten rozhodně nemusel litovat. Dvě stovky diváků sledovalo napínavý souboj dvou okresní celků z horních pater tabulky skupiny C až do poslední vteřiny. Sokoleč se s týmem Libice nad Cidlinou rozešla smírně.

SOKOLEČ – LIBICE 2:2

Oba týmy namlsaly přítomné diváky hned v prvních minutách okresního derby. Během jedenácti minut mohli vidět pět vyložených příležitostí. Tři měli hosté, dvě domácí. Ale do vedení šla jako první Sokoleč. Šťastný napálil míč zpoza šestnáctky a překvapil zkoprnělého Jansu – 1:0. Od té doby byli domácí lepší, ale hosté se dočkali vyrovnání. Jan Fořt se uvolnil přes Zemance a pak chladnokrevně zavěsil – 1:1.

Sokoleč šla do vedení i podruhé. Rozběhnutý Hruška dostal ideální dlouhý pas a propálil hostujícího gólmana podruhé – 2:1. Libice poté zvýšila svoji aktivitu a směrem dopředu byla nebezpečná. V 80. minutě zahrával Kratochvíl trestný kop, ten se od tyče odrazil do zad střídajícího Radka Nováka a bylo vyrovnáno. Pak už se skóre nezměnilo.

„Byl to vyrovnaný zápas, je to spravedlivá remíza," hodnotil utkání sokolečský hrající trenér Marek Soukup. „V prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém zase o něco soupeř, více se tlačil dopředu. Dvakrát jsme šli do vedení, které jsme bohužel neudrželi. Přestože jsme se připravovali na to, že soupeř zahrává standardky do brány, dostali jsme z takové situace branku. Zápas snesl přísnější měřítko," uvedl Soukup.

Podobně hodnotila utkání i druhá strana. „Sokoleč je velice silný soupeř a bod z jejího hřiště je příjemný. Utkání skončilo zaslouženou dělbou bodů. Ale hlavně to byla hodně dobrá podívaná pro diváky, zápas měl velký náboj, dramatičnost. Byla to opravdu výborná podívaná," uvedl k derby manažer libického klubu Miroslav Tomáš.

Branky: 16. Šťastný, 55. Hruška – 37. Jan Fořt, 80. R. Novák. Rozhodčí: Vlk. ŽK: Šťastný, L. Němec – Kalina, Lambert, Šorm. Diváci: 200. Poločas: 1:1.

SK Sokoleč: Kun – Černý, Soukup, Zemanec, Hruška – Kotek, Košický, Šťastný, P. Němec (75. Jeník) – L. Němec (53. Vodvářka), Čáp.

Libice nad Cidlinou: Jansa – Černý, Hanuš, Šorm, Faltýsek (70. Mareš) – Beneš, Kohoutek, Kalina – Lambert (74. R. Novák), Kratochvíl – Jan Fořt.