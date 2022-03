První poločas branku nenabídl. Ten druhý ano a dokonce jich bylo pět. Brankový účet načal poděbradský gólman Václavík. Před soupeřem ukopl míč tak dokonale, že skončil v síti na druhé straně. Při Václavíkově „pokusu“ jičínský brankář uklouzl a jen se za balonem marně otáčel. Pak přidal další dvě trefy obránce Soukup. Bohemia ale polevila a Jičín dal dva góly. Výhru si ale Poděbrady vzít nenechaly.

„Byl to zvláštní zápas. My jsme hráli do plné obrany, přesto jsme si vypracovali dvě gólovky. Novák šel sám na gólmana a Brabec nemířil dobře hlavou. Vázla nám kombinace i rozehrávka,“ přiznal poděbradský trenér Tomáš Staněk. „Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a Václavík svým odkopem otevřel skóre. Pak jsme zvýšili až na tři jedna, ale asi přišlo uspokojení a od pětašedesáté minuty jsme měli hluchou desetiminutovku, kde jsme vypadli z tempa a naše hra byla trapná. Vypadli jsme z role a soupeř dal dva góly. Vrátili jsme se ale zpátky do utkání a velkou šanci měl Martínek. Mrzí mě těch hrůzostrašných deset minut,“ zlobil se na svěřence kouč Bohemie.

Branky Poděbrad: Soukup 2, Václavík. Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Suchánek, Hněvsa, Soukup – Knobloch, Martínek, Bora, Havránek – Brabec, Novák, střídali Bělohoubek, Volráb, Málek.