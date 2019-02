Kolín – Porážkou o čtyři branky skončila generálka litolských fotbalistů, kteří se chystají na svou další divizní sezonu. V posledním přípravném střetnutí nestačili na třetiligového nováčka, mužstvo FK Kolín.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

KOLÍN – LITOL 4:0

Domácí fotbalisté rozhodli o svém vítězství už v prvním poločase. Lépe řečeno na začátku utkání. To hosté třikrát inkasovali a o vítězi nebylo pochyb.

„Bylo samozřejmě znát, že jsme se utkali se soupeřem z vyšší soutěže. Rozdíl ale nebyl tak velký, jak tomu bylo ve středu v zápase s Jirnami," uvedl po utkání litolský hrající trenér Jan Knobloch. „S naší generálkou mohu být spokojený, měli jsme tam některé slibné akce, ty jsme ale nedotáhli do finále, což nám stále chybí. Byl to téměř vyrovnaný zápas, ale nás srazily individuální chyby, po kterých jsme dostali tři rychlé branky. Pokud se vyvarujeme individuálních chyb, půjdou naše výkony určitě nahoru," dodal Knobloch.

„Soupeř nás moc neprověřil, hlavně naši defenzivu," uvedl po utkání kolínský trenér Ladislav Bobek. „Alespoň jsme si více vyzkoušeli útočnou fázi. V týdnu tak musíme zapracovat na defenzivní činnosti a standardních situacích. Je to složité v tom, že hráči z Pardubic přijdou třeba až na sobotní trénink a my potřebujeme, aby si to sedlo a aby se kluci sehráli," řekl kolínský trenér.

Branky: Jukl, Veselý, Kouřil, Tvrzník. Poločas: 3:0.

FK Kolín: Knobloch (46. Vízek) – F. Pávek, Biško (46. Šourek), Kouřil (75. Nešpor), Nešpor (46. Seifert) – Bláha (46. Tvrzník), Jelínek (46. Linhart), Kučera (75. Martykán), Dostálek – Veselý (46. Teslík), Jukl (46. Vejr).

FK Litol: Müller (46. Cink) – Bobek, Zikmund, Sabo, Korejza – Cáska, Knobloch (70. Kejha), Ezeala, Šmidrkal (46. Křivánek), Kamlach (70. Vítek) – Mbah.