Turnaj je rozdělen do dvou kvalifikací a večerní super finále play off, ve kterém se utká osm nejlepších týmů.

Turnaje PragaCup se pravidelně objevují známá jména a účastní několik ligových fotbalistů a futsalistů a také reprezentantů ČR v malém fotbale. Turnaje se účastní poloprofesionální týmy, ale i týmy nehrající žádnou soutěž, proto je turnaj PragaCup zajímavý a tak oblíbený, potvrzují to i týmy, které se na turnaj vrací každý rok a cestují více než 750 km.

Na turnaji se představí také tři předchozí vítězové turnaje PragaCup a to: Atlético Most, Chaberskej Válec, BNP Team Vranov.

Pořadatelé připravili hodnotné ceny pro první čtyři týmy a další ceny jsou také připraveny pro nejlepšího hráče, střelce a brankáře turnaje.

O hladký průběh turnaje se postará početný a zkušený organizační tým, profesionální rozhodčí s mezinárodními zkušenostmi, profesionální fotograf, profesionální kameraman, zdravotník se zkušenostmi z reprezentace a o hladký průběh prezentace se postarají hostesky.

Program

• Dopolední kvalifikace: od 9:00 do 14:00 hod.

• Odpolední kvalifikace: od 14:00 do 19:00 hod.

• Večerní finále play-off: od 19:00 do 21:40 hod.

• Harmonogram turnaje a podrobné informace naleznete na www.pragacup.cz/zima

„Přijď se podívat na den plný futsalu v Praze ve Sportovní hale Radotín. Pro diváky je na tribuně připraveno dvě stě míst k sezení a sto míst je ke stání. Vstup je zdarma,“ uvedl Lukáš Řezníček, hlavní organizátor mezinárodního turnaje PragaCup.

Další turnaj PragaCup se uskuteční už 7. ledna 2023, registrovat svůj tým můžete na www.pragacup.cz/zima.