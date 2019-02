Kolín – Všichni příznivci futsalu pozor: od začátku listopadu do konce února vznikne na okrese Kolín nová futsalová soutěž “Okresní futsalová liga“.

Ilustrační foto. | Foto: Marian Kiedroń

Do této akce se mohou přihlásit jakékoliv týmy, fotbalové nebo mužstva z řad amatérů. Hrát by se mělo podle platných futsalových pravidel. Do hry budou moci zasáhnout hráči starší 16 let. Přihlášky se přijímají do konce září na tel. čísle: 775 165 167 nebo mailu: m.skopek@seznam.cz, kde získáte i podrobné informace.