V zimě jste se objevil v Poděbradech, za které jste odchytal i první mistrovské utkání (prohra 1:4 na půdě Hvozdnice). Jak se to seběhlo, že jste se stal hráčem Bohemie?

Začínal jsem v Poděbradech v přípravce, ale postupem času jsem se dostal do Prahy. Hrál jsem tu fotbal, studoval a nakonec i nějakou dobu pracoval. Teď mám ale novou práci a přestěhoval jsem se zpátky do Poděbrad. Na fotbal už není moc času, ale přestat samozřejmě nechci, tak jsem se domluvil v Poděbradech.

V zápase jste prohráli 1:4 s týmem Hvozdnice. Jaký to byl zápas?

Nečekal jsem to. Odehrál jsem pouze jedno přípravné utkání proti diviznímu týmu a líbilo se mi, jak hrajeme, ale první soutěžní zápas vypadal úplně jinak. Báli jsme se hrát, byli jsme všude pozdě a ani jsme nechtěli bojovat.

Vy jste ale poslední půlrok nechytal, hrál jste v poli za pražské Spoje. Jak se to stalo, že jste se z brány přesunul do pole?

Půlrok předtím jsem chytal ještě divizi za Kolín, ale už mě to nenaplňovalo tak, jak by mělo. Navíc dojíždět z Prahy do Kolína taky nebylo lehké. Na Spojích mě chtěli taky šoupnout do brány, ale nakonec jsme se dohodli, že můžu hrát v poli a kdyby se něco stalo našemu gólmanovi, tak zaskočím i v brance.

Jak se vám v útoku dařilo?

Dlouho jsem nehrál v poli na velkém hřišti, takže první zápasy jsem si musel zvykat, ale bavilo mě to. Je lepší pocit, když vstřelíte gól, než když ho dostanete.

Musel to pro vás být velký nezvyk, když jste byl od dětství v bráně….

Nezvyk je ve velikosti hrací plochy. Hraji malý fotbal už asi čtyři roky, navíc na tréninku kdykoliv byla příležitost, tak jsem si šel zahrát už i ve třetí lize, takže nějaká narážečka nebo zakončení není problém. Ale je velká změna běhat na velkém hřišti.

Máte za sebou také starty ve třetí lize za Jirny. Jak na toto období vzpomínáte?

Rád na to vzpomínám. Začínal jsem poměrně mladý a moc mě to bavilo. Užíval jsem si každou chvilku na hřišti. Občas, když vzpomínám, tak si říkám, že je škoda, že jsem tomu nedal trochu víc. Třeba mě fotbal taky mohl živit.

Spolu s vámi hrál za Jirny i bratr Luboš Hruška, který hrál před pár lety ve Velimi. Šel jste do Jiren kvůli němu?

Šel jsem do Jiren díky němu. Hrál jsem za Olympii v Hradci Králové, kde jsme trénovali dopoledne a já měl hodně absencí ve škole. Hodně jsme to doma řešili a on přišel s možností to zkusit v Jirnech. Začal jsem s nimi trénovat a po půlroce jsem začal chytat.

Váš druhý bratr Aleš Hruška je jedničkou a stálicí ve Viktorii Plzeň? Je to váš největší sportovní vzor?

Určitě jsem chtěl být jako on. Byl pro mě hvězda i v Příbrami nebo na Žižkově. Ale není to jen sportovní vzor. Je to skvělý člověk. Je velice chytrý a miluje svoji rodinu. Je pro mě vzorem ve všech ohledech.

Nyní jde ale fotbal do ústraní. Jak trávíte volné chvíle bez fotbalu?

Momentálně v karanténě (smích). Ale jinak trávím spoustu času se svými kamarády. Je mi s nimi fajn ať děláme cokoliv. Většinou se přizpůsobím. Momentálně hodně cvičím, protože se mi to bude hodit v nové práci.

Chcete se stát vojákem z povolání, chcete být u hradní stráže. Kde ten nápad vznikl?

Hrát na vojáky mě bavilo už od dětství. Bývalé zaměstnání nebylo to, co jsem očekával na začátku. Známý, který je bývalý voják, mi řekl, jak jeho to bavilo a jestli mě nikdy nenapadlo to zkusit. Dlouho jsem to sledoval, zjistil si všechny informace a nakonec jsem se rozhodl, že to zkusím.