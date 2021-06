Domácí fotbalisté sice jako první inkasovali, ale pak dali tři branky v řadě a mohli se radovat z vítězství.

Hosté vstoupili do utkání lépe a už v 8. minutě se ujali vedení. Do 20. minuty byli lepším týmem, ale pak zabrala Jíkev a díky gólu Kápičky srovnala. „V úvodu nás hosté tlačili, ale my jsme pak byli o něco lepší,“ uvedl předseda jíkevského klubu a současný trenér Václav Hrdlička. Do konce poločasu měly oba týmy několik šancí a ujala se až ta Kápičky, který střelou k tyči pokořil hostujícího brankáře.

Po přestávce byli opět aktivnější hráči Vrd, ovšem svoji převahu nedokázali vyjádřit brankově. Deset minut před závěřečným hvizdem pojistil výhru Jíkve Václav Jouza. „Řekl bych, že hosté hráli a my jsme dávali góly,“ řekl po zápase Hrdlička.

Jeho celek sice vyhrál, ale už dávno bylo rozhodnuto o tom, že Jíkev spadne do okresního přeboru. „Alespoň jsme se důstojně rozloučili,“ potěšilo Hrdličku.

Branky Jíkve: 26. a 38. Kápička, 80. V. Jouza. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 2:1.

Jíkev: Zemánek – V. Jouza, Zouza, Dudek, Vinogradov – Žežulka (70. L. Jouza), Kubín, Březina, Neužil – Kápička, Spilka.