Střední Čechy - Na dveře nové fotbalové sezony zaklepou brzy i nejnižší krajské soutěže I. B třídy, které tradičně zahajují sezonu o dva týdny později než krajský přebor a I. A třídy. Skupinu A I. B třídy rozmnožili dva nováčci - Sokol Bránov, který zahájí sezonu v Braškově, a SK Hřebeč, které ve své premiéře vystoupí doma proti Tuchoměřicím.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

1. kolo – neděle 22. 8. v 17:00

Lidice – Jeneč (SO), Loděnice – Hostouň (SO), Braškov – Bránov, Velvary – Králův Dvůr B (SO), Hřebeč – Tuchoměřice (SO 10:15), Senomaty – Městečko, Velká Dobrá – Mutějovice (SO).

2. kolo – neděle 29. 8. v 17:00

Jeneč – Mutějovice (SO), Městečko – Velká Dobrá (SO), Tuchoměřice – Senomaty (SO), Králův Dvůr B – Hřebeč, Bránov – Velvary, Hostouň – Braškov, Lidice – Loděnice (SO).

3. kolo – neděle 5. 9. v 17:00

Loděnice – Jeneč (SO), Braškov – Lidice, Velvary – Hostouň (SO), Hřebeč – Bránov (SO 10:15), Senomaty – Králův Dvůr B, Velká Dobrá – Tuchoměřice (SO), Mutějovice – Městečko.

4. kolo – neděle 12. 9. v 17:00

Jeneč – Městečko (SO), Tuchoměřice – Mutějovice (SO), Kr. Dvůr B – Velká Dobrá, Bránov – Senomaty, Hostouň – Hřebeč, Lidice – Velvary (SO), Loděnice – Braškov (SO).

5. kolo – neděle 19. 9. v 16:30

Braškov – Jeneč, Velvary – Loděnice (SO), Hřebeč – Lidice (SO 10:15), Senomaty – Hostouň, Velká Dobrá – Bránov (SO), Mutějovice – Králův Dvůr B, Městečko – Tuchoměřice (SO).

6. kolo – neděle 26. 9. v 16:30

Jeneč – Tuchoměřice (SO), Králův Dvůr B – Městečko, Bránov – Mutějovice, Hostouň – Velká Dobrá, Lidice – Senomaty (SO), Loděnice – Hřebeč (SO), Braškov – Velvary.

7. kolo – neděle 2. 10. v 16:00

Velvary – Jeneč (SO), Hřebeč – Braškov (SO 10:15), Senomaty – Loděnice, Velká Dobrá – Lidice (SO), Mutějovice – Hostouň, Městečko – Bránov (SO), Tuchoměřice – Kr. Dvůr B (SO).

8. kolo – neděle 10. 10. v 16:00

Jeneč – Králův Dvůr B (SO), Bránov – Tuchoměřice, Hostouň – Městečko, Lidice – Mutějovice (SO), Loděnice – Velká Dobrá (SO), Braškov – Senomaty, Velvary – Hřebeč (SO).

9. kolo – neděle 17. 10. v 15:30

Hřebeč – Jeneč (SO 10:15), Senomaty – Velvary, Velká Dobrá – Braškov (SO), Mutějovice – Loděnice, Městečko – Lidice (SO), Tuchoměřice – Hostouň (SO), Králův Dvůr B – Bránov.

10. kolo – neděle 24, 10. v 15:30

Jeneč – Bránov (SO), Hostouň – Králův Dvůr B, Lidice – Tuchoměřice (SO), Loděnice – Městečko (SO), Braškov – Mutějovice, Velvary – Velká Dobrá (SO), Hřebeč – Senomaty (SO 10:15).

11. kolo – neděle 31. 10. v 14:30

Senomaty – Jeneč, Velká Dobrá – Hřebeč (SO), Mutějovice – Velvary, Městečko – Braškov (SO), Tuchoměřice – Loděnice (SO), Králův Dvůr B – Lidice, Bránov – Hostouň.

12. kolo – neděle 7. 11. v 14:00

Jeneč – Hostouň (SO), Lidice – Bránov (SO), Loděnice – Králův Dvůr B (SO), Braškov – Tuchoměřice, Velvary – Městečko (SO), Hřebeč – Mutějovice (SO 10:15), Senomaty – Velká Dobrá.

13. kolo – neděle 14. 11. v 14:00

Velká Dobrá – Jeneč (SO), Mutějovice – Senomaty, Městečko – Hřebeč (SO), Tuchoměřice – Velvary (SO), Králův Dvůr B – Braškov, Bránov – Loděnice, Hostouň – Lidice.