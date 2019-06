„Z pohledu pořadatelů se vydařilo vše tak, jak mělo. Přijelo všech ohlášených devět týmů. Podařilo se nám zajistit patrona turnaje Matěje Pulkraba z AC Sparta Praha, což je i reprezentační hráč. Celou akci hodnotíme velmi kladně. Zpětná vazba od rodičů i zúčastněných týmů je skrze pozitivní,“ uvedl Petr Heichel, šéftrenér mládeže AFK Milovice. „Mladé naděje přesvědčily, že fotbal milují, což je příslib pro jejich budoucnost a šly do turnaje s velkým nasazením. Mezi nimi byli i tací, kteří se výkonnostně vymykali a jejich výkony byli nadstandardní. Například Neratovice byly na všech pěti ročnících a mají trvale vysoké výkony, ale vždy se objeví i tým, který tolik neznáme jako letos Horšovský Týn a kluci ukázali, že na to mají,“ řekl Heichel.

Vzhledem k tomu, že se turnaj stává stále oblíbenější, dá se počítat s tím, že bude následovat i jeho pokračování. „Určitě ano, ale opět se vrátíme ke kategorii mladších přípravek, které v průběhu let dovedeme opět do kategorie mladších žáků. Je to naše strategie na dalších šest let. Tak abychom využili zlatý věk učení pro hráče a přispěli organizací turnaje ke zvýšení kvality hráčů v našem regionu a s ambicí přispět k výchově mladých reprezentantů,“ dodal šéftrenér milovické mládeže.